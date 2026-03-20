Ιράν: Νεκρός ο στρατηγός Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, στρατηγός Ναϊνί, είναι νεκρός.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι ο Ali Mohammad Naini έγινε «μάρτυρας».

Ο εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), Αλί Μοχάμαντ Ναΐνι, σκοτώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, σε ένα από τα κύματα αεροπορικών επιθέσεων που έπληξαν στρατηγικά κέντρα διοίκησης στην Τεχεράνη και την περιοχή του Καράτζ τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Ναΐνι, ανώτερος αξιωματικός του IRGC και το δημόσιο πρόσωπο της οργάνωσης τις τελευταίες εβδομάδες, εμφανιζόταν ενεργά στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, κάνοντας δηλώσεις σχετικά με τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και προειδοποιώντας για αντίποινα κατά των ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ενώ οι ακριβείς περιστάσεις που περιβάλλουν τον θάνατό του δεν έχουν διευκρινιστεί επίσημα, η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων που στοχεύουν την ιρανική στρατιωτική ηγεσία και τις υποδομές.

Ο Αλί Μοχάμαντ Ναΐνι κατείχε τον βαθμό του υποστράτηγου και υπηρετούσε ως εκπρόσωπος και αναπληρωτής υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του IRGC από τον Ιούλιο του 2024.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ναΐνι είχε κάνει πολλές δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την ικανότητα του Ιράν να αντέξει μια παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή και είχε προειδοποιήσει για πιθανή κλιμάκωση ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.







