Νετανιάχου: Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα από ό,τι πιστεύει ο κόσμος

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα από ό,τι «πιστεύει ο κόσμος».

«Πιστεύω επίσης ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύει ο κόσμος», είπε ο Νετανιάχου στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι το Ιράν δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο. «Μετά από 20 ημέρες, μπορώ να σας πω ότι το Ιράν σήμερα δεν έχει καμία δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο, ούτε να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους», σημείωσε.

«Συνεχίζουμε να καταστρέφουμε αυτές τις δυνατότητες. Θα τις μετατρέψουμε σε σκόνη, σε στάχτη», εξήγησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε: Το Ιράν «είναι πιο αδύναμο από ποτέ», ενώ το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη «και κάποιοι θα έλεγαν μια παγκόσμια δύναμη».

Επιπλέον ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια της [επιχείρησης] Rising Lion [τον Ιούνιο], καταστρέψαμε πυραύλους και μεγάλο μέρος της πυρηνικής υποδομής. Όμως αυτό που καταστρέφουμε τώρα είναι τα εργοστάσια που παράγουν τα εξαρτήματα για την κατασκευή αυτών των πυραύλων και των πυρηνικών όπλων που προσπαθούν να κατασκευάσουν. Καταστρέφουμε τη βιομηχανική τους βάση με τρόπο που δεν είχαμε ξανακάνει στο παρελθόν».

Παράλληλα ο Νετανιάχου σημειώσει ότι υπάρχει «μεγάλη ένταση» μεταξύ των ανώτατων αξιωματούχων του ιρανικού καθεστώτος και δεν είναι σίγουρος «ποιος κυβερνά το Ιράν αυτή τη στιγμή».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να στοχεύει ηγετικά στελέχη του Ιράν: «Δεν έχει σημασία ποιος θα τους αντικαταστήσει — φροντίζουμε ώστε οι αλλαγές στους Φρουρούς της Επανάστασης να είναι πολύ βραχύβιες». Επανέλαβε ότι το Ισραήλ εργάζεται για να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους Ιρανούς να ανατρέψουν το καθεστώς, αλλά ότι τελικά εναπόκειται στον ιρανικό λαό να ανατρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Ναι, το καθεστώς θα μπορούσε να αλλάξει. Είναι σίγουρο; Όχι. Και τελικά εναπόκειται στον ιρανικό λαό να αξιοποιήσει τις συνθήκες που [δημιουργούμε], αποδυναμώνοντας το καθεστώς», τόνισε.