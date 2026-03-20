Ιράν: Γιατί εκτελέστηκε δι' απαγχονισμού ο 19χρονος πρωταθλητής πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί

Το καθεστώς στο Ιράν συνεχίζει να σκοτώνει όσους πολίτες το αμφισβητούν κι αντιτίθενται στις προσταγές του, με τα τελευταία θύματα να απαγχονίζονται, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Ανάμεσα στους εκτελεσθέντες, ήταν κι ο 19χρονος παλαιστή Σαλέχ Μοχαμαντί, ο οποίος απαγχονίστηκε μαζί με άλλα δύο άτομα, τους Μεχντί Γκασέμι και Σαΐντ Νταβούντι.

Οι τρεις προαναφερθέντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για τη δολοφονία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη, τα οποία ανέφεραν ότι οι επιθέσεις έγιναν με «μαχαίρια και σπαθιά».

Ωστόσο, οργανώσεις που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ισχυρίζονται ότι ο νεαρός, που φορούσε το εθνόσημο στο στήθος κι έπαιρνε μέρος σε διεθνείς αγώνες έχοντας όλα τα εχέγγυα για να διακριθεί στο άθλημα της πάλης, φέρεται να βασανίστηκε για να του αποσπαστεί η «ομολογία».

Ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, δήλωσε: «Οι διαδηλωτές που εκτελέστηκαν σήμερα καταδικάστηκαν σε θάνατο μετά από κατάφωρα άδικες δίκες, βάσει ομολογιών που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια και εξαναγκασμό».

«Θεωρούμε ότι αυτές οι εκτελέσεις συνιστούν εξωδικαστικές δολοφονίες, που πραγματοποιούνται με σκοπό την πρόκληση τρόμου για την καταστολή της πολιτικής διαφωνίας».

«Η εκτέλεσή του ήταν μια κατάφωρη πολιτική δολοφονία, μέρος του μοτίβου της Ισλαμικής Δημοκρατίας να στοχοποιεί αθλητές για να καταπνίξει τη διαφωνία και να τρομοκρατήσει την κοινωνία», δήλωσε ο ακτιβιστής και Ιρανός αθλητής μαχητικών αθλημάτων, Νίμα Φαρ, στο Fox News. Σύμφωνα με τον ίδιο, με ανάλογο τρόπο είχε εκτελεστεί ο παλαιστής Ναβίντ Αφκάρι το 2020, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία μέλους των δυνάμεων ασφαλείας σε διαδήλωση το 2018.

Οι τρεις διαδηλωτές είναι οι πρώτοι που απαγχονίζονται αναφορικά με τις θανατηφόρες διαμαρτυρίες.

Υπολογίζεται ότι 53.000 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists.

Ο Σαλέχ Μοχαμαντί, ο οποίος ήταν μόλις 18 ετών κατά τη σύλληψή του, αγωνίστηκε στο Διεθνές Κύπελλο Σαϊτίεφ του 2024 στο Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας με την εθνική ομάδα του Ιράν. Κέρδισε ένα χάλκινο μετάλλιο.

