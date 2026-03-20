Πόλεμος στο Ιράν: Πώς αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες ο θυμός των ψηφοφόρων για τα ακριβά καύσιμα

Snapshot Οι εκλογές σε πάνω από 50 χώρες το 2026 θα επηρεαστούν από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τον πόλεμο και την αύξηση των τιμών ενέργειας.

Στη Δανία, η στάση για τη Γροιλανδία και το αίτημα για ανεξαρτησία θα αποτελέσουν σημαντικό θέμα στις βουλευτικές εκλογές.

Στην Ουγγαρία, οι εκλογές απειλούν τη μακροχρόνια διακυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, με το κόμμα της αντιπολίτευσης να προηγείται.

Οι τοπικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα επηρεαστούν από τις ανησυχίες για το κόστος ζωής και τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η οικονομική κατάσταση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν επηρεάζουν τις εκλογικές αναμετρήσεις σε Αιθιοπία, Ζάμπια, Περού, Κολομβία, Ισραήλ και Βραζιλία.

Οι ψηφοφόροι που αντιμετωπίζουν πρωτοφανή αναταραχή προσέρχονται στις κάλπες σε περισσότερες από 50 χώρες φέτος και θα εκφράσουν σαφείς απόψεις αναφορικά με τις στρατηγικές των κυβερνήσεών τους για τους πολέμους, τους δασμούς και τις οικονομικές συγκρούσεις. Το 2026 είναι γεμάτο εκλογικές αναμετρήσεις σε όλο τον κόσμο. Ακολουθούν μερικές από τις εκλογές που θα παρακολουθούνται στενά από τις χρηματοπιστωτικές αγορές:

Δανία

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, θέλει να εκμεταλλευτεί την αύξηση της υποστήριξης για την ισχυρη της στάση απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία στις βουλευτικές εκλογές της Τρίτης (24/3). Το πώς θα ψηφίσει η Γροιλανδία θα αποτελέσει βαρόμετρο για την επιθυμία των πολιτών για ανεξαρτησία και δείκτη της αντίδρασης στο σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Ενώ ο κυβερνητικός συνασπισμός υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη πορεία προς την ανεξαρτησία με τη Δανία ως βασικό εταίρο, το κόμμα της αντιπολίτευσης Ναλεράκ επιθυμεί τον διαχωρισμό, οξύνοντας ένα χάσμα που οι αναλυτές λένε ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να επιδιώξει να εκμεταλλευτεί.

Ουγγαρία

Οι εκλογές της 12ης Απριλίου αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τον Ούγγρο εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν στην 16χρονη διακυβέρνησή του, με το κεντροδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης Τίσα να προηγείται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Η αύξηση του ΑΕΠ της χώρας υστερεί σε σχέση με τους ομολόγους της στην ΕΕ λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας που προκλήθηκε από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Προεκλογικές αφίσες στο κέντρο της Βουδαπέστης AP

Ο Όρμπαν έχει μειώσει τους φόρους και έχει αυξήσει τους μισθούς για να κατευνάσει τους ψηφοφόρους σε μια οικονομία όπου η ανάπτυξη έχει μείνει πίσω σε σχέση με τους γείτονές της. Έχει επίσης εξοργίσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης μπλοκάροντας τα δάνεια προς την Ουκρανία. «Σε περίπτωση που επικρατήσει το κόμμα Τίσα, θα αναμέναμε ότι οι εισροές κεφαλαίων της ΕΕ θα ξαναρχίσουν γρήγορα και η προοπτική πιθανής ένταξης στο ευρώ πιθανότατα θα οδηγήσει σε αξιοσημείωτη ανατίμηση των ουγγρικών περιουσιακών στοιχείων», έγραψαν οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs.

Ηνωμένο Βασίλειο

Οι τοπικές εκλογές συνήθως δεν προσελκύουν την προσοχή των ξένων επενδυτών, αλλά αυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 7 Μαΐου θα το κάνουν. Το κυβερνών Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ υστερεί στις δημοσκοπήσεις έναντι του λαϊκιστικού Reform UK και του αριστερού Πράσινου Κόμματος και δυσκολεύεται να τηρήσει τις υποσχέσεις του για τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Η αγορά ομολόγων ειδικότερα είναι ευαίσθητη σε ενδείξεις ότι ο δημοσιονομικά στριμωγμένος Στάρμερ ενδέχεται να αντικατασταθεί, ενώ η λίρα θα μπορούσε να αποδυναμωθεί περαιτέρω.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει περιορίσει τις εικασίες ότι ο Στάρμερ θα απομακρυνθεί σύντομα. Ωστόσο, η διαδικτυακή πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket δίνει 69% πιθανότητες για μια τέτοια κίνηση μέχρι το τέλος του έτους. Οι επόμενες εθνικές εκλογές πρέπει να διεξαχθούν έως τον Αύγουστο του 2029.

Αιθιοπία και Ζάμπια

Η Αιθιοπία και η Ζάμπια, οι οποίες έχουν αθετήσει το χρέος τους, θα πραγματοποιήσουν εκλογές το καλοκαίρι, με την οικονομία να αποτελεί κορυφαία ανησυχία. Οι επενδυτές έχουν χαιρετίσει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις της Ζάμπια και την αυξανόμενη παραγωγή χαλκού, ενώ η αύξηση των εξαγωγών χρυσού και καφέ και οι μεταρρυθμίσεις στο συνάλλαγμα έχουν ενισχύσει τις προοπτικές της Αιθιοπίας.

Το Κόμμα Ευημερίας του πρωθυπουργού της Αιθιοπίας, Άμπι Άχμεντ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδίσει τον Ιούνιο εν μέσω μποϊκοτάζ της αντιπολίτευσης και ανησυχιών για την ασφάλεια που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ψηφοφορία.

Ο νυν πρόεδρος της Ζάμπια, Χακάιντε Χιτσιλέμα, φέρεται επίσης να κερδίζει τον Αύγουστο, αλλά οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Ο οίκος αξιολόγησης S&P αναφέρει ότι οι εκλογές θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχεια της πολιτικής, ακριβώς τη στιγμή που οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης της κυβέρνησης αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς.

Περού και Κολομβία

Η προεδρική κούρσα του Μαΐου στην Κολομβία παραμένει ανοιχτή μετά τα διχασμένα αποτελέσματα των εκλογών για το Κογκρέσο τον Μάρτιο. Ορισμένοι επενδυτές έχουν επαινέσει την αυξανόμενη τύχη της κεντροδεξιάς υποψήφιας Παλόμα Βαλένσια, παρά την πολιτική πόλωση. «Έχουμε την τάση να διατηρούμε μια εποικοδομητική άποψη, καθώς οι πολιτικές συνθήκες εξακολουθούν να υποστηρίζουν μια στροφή προς πολιτικές υπέρ της αγοράς», δήλωσε σε σημείωμά του ο οικονομολόγος της Barclays, Alejandro Arreaza.

Στο Περού, δύο δεξιοί υποψήφιοι για την προεδρία προηγούνται στις δημοσκοπήσεις για τις εκλογές του Απριλίου, αλλά η Bank of America δήλωσε ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι «δεν φαίνεται να αποτελούν σημαντική απειλή» για το ορθόδοξο οικονομικό μοντέλο του Περού. Η χώρα είχε οκτώ προέδρους από το 2018, αλλά η ανάπτυξη σε σχεδόν όλους τους τομείς έχει ενισχύσει την οικονομία. Η Bank of America προειδοποίησε ότι μια χαοτική εκλογική αναμέτρηση, όπως η εκλογική αναμέτρηση του 2021 που αμαυρώθηκε από αναταραχές και καταγγελίες για απάτη , θα μπορούσε να προκαλέσει φυγή κεφαλαίων.

Ισραήλ

Οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, που αναμένονται τον Οκτώβριο, θεωρούνται δημοψήφισμα για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η ψηφοφορία θα μπορούσε να διεξαχθεί νωρίτερα εάν η Κνεσέτ δεν εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2026 πριν από το τέλος Μαρτίου. Οι δημοσκοπήσεις πριν από τον πόλεμο στο Ιράν έδειχναν ότι ο δεξιός συνασπισμός του Νετανιάχου θα δυσκολευόταν να κερδίσει αρκετές έδρες για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Η Χασνάιν Μαλίκ του Tellimer σημείωσε ότι τα θύματα και το κόστος του πολέμου θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τον συνασπισμό του Νετανιάχου να ανακτήσει έδαφος.

Η οικονομία του Ισραήλ είχε ανακάμψει το 2025 και αναμενόταν να βελτιωθεί περαιτέρω το 2026, πριν από την έναρξη του πολέμου. Η αβεβαιότητα θα μπορούσε να αυξήσει την αστάθεια στο νόμισμα σέκελ και στα κρατικά ομόλογα. Οι δείκτες μεταβλητότητας για το ισραηλινό σέκελ έχουν αυξηθεί απότομα και πάλι φέτος.

Βραζιλία

Ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα φαίνεται να βρίσκεται σε ισοβαθμεί εν όψει των εκλογών του Οκτωβρίου με τον δεξιό γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Οι πολίτες ψηφίζουν επίσης για να ανανεώσουν τις έδρες στην κάτω βουλή, τα δύο τρίτα της Γερουσίας και τους 27 κυβερνήτες των πολιτειών.

Ο πληθωρισμός έχει μετριαστεί και η ανεργία έφτασε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο τον Δεκέμβριο, αλλά η οικονομική ανάπτυξη του 2,3% πέρυσι ήταν η πιο αδύναμη από την πανδημία COVID. Η ανεργία και ο πληθωρισμός βελτιώθηκαν, αλλά η ταχεία αύξηση των δαπανών και τα υψηλά επιτόκια ώθησαν το ακαθάριστο χρέος σε υψηλότερα επίπεδα ως ποσοστό του ΑΕΠ.



Ο Φελίπε Καμάργκο της Oxford Economics δήλωσε ότι μια κεντροδεξιά κυβέρνηση υπό τον Μπολσονάρο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα «χρυσό σενάριο για τις αγορές», συμπεριλαμβανομένης της εστίασης στη μείωση του πληθωρισμού και στην αντιστροφή του αυξανόμενου λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

Ηνωμένες Πολιτείες

Οι ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο θα καθορίσουν ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο. Αποτελούν μια σημαντική δοκιμασία για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί. Το στοίχημα του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική μπορεί να εκτροχιάσει τις πιθανότητες των Ρεπουμπλικανών, καθώς οι ψηφοφόροι επικεντρώνονται σε ανησυχίες για το κόστος ζωής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ / AP

Οι Δημοκρατικοί έχουν ένα μικρό προβάδισμα έναντι των Ρεπουμπλικανών στο ζήτημα του κόστους ζωής, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις των Reuters/Ipsos και ο Λευκός Οίκος έχει προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει με μέτρα όπως το ανώτατο όριο στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών.

«Το μεγάλο ζήτημα μεσοπρόθεσμα θα είναι η προσιτή τιμή και τα άτομα που ανήκουν στην μεσαία τάξη θα επηρεαστούν περισσότερο από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο Peter Ricchiuti, καθηγητής χρηματοοικονομικών στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Freeman του Πανεπιστημίου Tulane. Οι αναλυτές λένε ότι η αβεβαιότητα πριν από την ψηφοφορία θα μπορούσε να επηρεάσει το δολάριο και τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές.

