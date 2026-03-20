Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός» - «Στρατιωτικά έχουν τελειώσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν επιθυμεί κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

«Κοιτάξτε, μπορούμε να έχουμε διάλογο, αλλά δεν θέλω να γίνει κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν αφανίζεις την άλλη πλευρά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «κερδίσει» τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. «Νομίζω ότι κερδίσαμε», δήλωσε φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε καταστρέψει το ναυτικό τους, την αεροπορία τους, έχουμε καταστρέψει την αεράμυνά τους, έχουμε καταστρέψει τα πάντα», είπε.

«Είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν συνεχίζει να «φράζει» το Στενό του Ορμούζ. «Αλλά στρατιωτικά, έχουν τελειώσει», υποστήριξε.

Επίσης, ανέφερε πως το Ισραήλ θα τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν όταν το θελήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

«Το Λονδίνο θα έπρεπε να είχε ενεργήσει πιο γρήγορα για να μας βοηθήσει»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για το Ηνωμένο Βασίλειο. «Θα έπρεπε να είχε ενεργήσει πιο γρήγορα προσφέροντας βοήθεια στις ΗΠΑ στη στρατιωτική τους δράση κατά του Ιράν» σημείωσε.

