«Κινδυνεύει η ζωή του, μπορούσαν να μην τον φυλακίσουν», λέει ο δικηγόρος του 89χρονου πιστολέρο

Σύμφωνα με τον Β. Νουλέζα, η παραμονή του σε συνθήκες κράτησης δεν συνάδει ούτε με τις αρχές του δικαίου ούτε με τις επιταγές του ανθρωπισμού.

Μιχάλης Παπαδάκος

Ο δικηγόρος του 89χρονου πιστολέρο, που σκόρπισε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο στη Λουκάρεως, εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κράτησή του, θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του.

Ο Βασίλης Νουλέζας σημείωσε ότι ο 89χρονος εντολέας του «είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται πλέον στο 90ό έτος της ηλικίας του κι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως με το πεπτικό του σύστημα».

Όπως αποκάλυψε, κατά την επίσκεψή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατείται ο ηλικιωμένος, αντίκρισε έναν άνθρωπο «πολύ εξασθενημένο, αδύναμο και καταβεβλημένο». Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραμονή του σε συνθήκες κράτησης δεν συνάδει ούτε με τις αρχές του δικαίου ούτε με τις επιταγές του ανθρωπισμού.

«Θεωρώ ότι εκτίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υγεία και η ζωή του»

«Θεωρώ ότι εκτίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υγεία και η ζωή του», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες σε κρατητήρια ή σωφρονιστικά καταστήματα δεν είναι κατάλληλες για έναν άνθρωπο της ηλικίας και της κατάστασής του.

Ο κ. Νουλέζας υποστήριξε ότι υπήρχαν νομικά εναλλακτικές αντί της προσωρινής κράτησης. Όπως εξήγησε, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ειδική μεταχείριση για κατηγορούμενους που έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε –όπως ανέφερε– να επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός ή ακόμη και νοσηλεία σε κατάλληλο θεραπευτικό ίδρυμα, ιδίως δεδομένων των προβλημάτων υγείας αλλά και της επιβαρυμένης ψυχικής κατάστασης του κατηγορουμένου.

«Η ανακρίτρια είχε στη νομική της φαρέτρα και άλλες επιλογές», τόνισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ανακριτής και εισαγγελέας θα μπορούσαν να ζητήσουν μια πιο επιεική ποινική μεταχείριση του πελάτη του, αντί να διατάξουν την προφυλάκισή του.

Ο δικηγόρος περιέγραψε, μάλιστα, περιστατικό που σημειώθηκε κατά την επίσκεψή του στη ΓΑΔΑ, όταν –όπως είπε– επικρατούσε αναστάτωση, καθώς ο 89χρονος ζητούσε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο επειδή είχε παραμείνει πολλές ώρες χωρίς φαγητό και δεν αισθανόταν καλά.

