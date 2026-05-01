Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά»

Η κόρη του κατηγορουμένου τάχθηκε υπέρ της προφυλάκισης, υποστηρίζοντας ότι η ηλικία δεν αποτελεί άλλοθι για τις πράξεις του

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 89χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος για τους πυροβολισμούς κατά υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου Αθηνών, με βαριές ποινικές διώξεις σε βάρος του.
  • Η υπεράσπιση ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και παραμονή του σε ψυχιατρικό ίδρυμα αντί φυλακής.
  • Ο δικηγόρος του 89χρονου επέκρινε τη δημόσια τοποθέτηση της κόρης του και ανέφερε ότι υπάρχει έλλειψη οικογενειακής στήριξης προς τον πατέρα της.
  • Παρά τη βαρύτητα των κατηγοριών, ο συνήγορος τόνισε τα ανθρωπιστικά ζητήματα που εγείρει η προφυλάκιση ενός υπερήλικα και ανέφερε ότι εναλλακτικές λύσεις, όπως κατ’ οίκον περιορισμός, θα μπορούσαν να εξεταστούν.
Snapshot powered by AI

Θέση υπέρ της προφυλάκισης του 89χρονου που κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ σε βάρος υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, φέρεται να διατύπωσε η κόρη του, τονίζοντας ότι η ηλικία δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για τέτοιου είδους πράξεις.

Ο 89χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, για την υπόθεση των πυροβολισμών κατά δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και υπαλλήλου του ΕΦΚΑ. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί βαριές ποινικές διώξεις για κακουργήματα και πλημμελήματα, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου έχει ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς και την παραμονή του σε ψυχιατρικό ίδρυμα αντί των φυλακών.

Παράλληλα, ο δικηγόρος του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας, μιλώντας στην τηλεόραση του Open, αναφέρθηκε σε δηλώσεις της κόρης του εντολέα του, ασκώντας έντονη κριτική στη στάση της.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλάει, δείχνει έλλειψη σεβασμού και θα έπρεπε να εκδηλώσει με πράξεις ψυχική και ηθική συμπαράσταση για τον πατέρα της που δοκιμάζεται. Το να ανακοινώνει οικογενειακά ζητήματα στην τηλεόραση δεν είναι σωστό».

Όπως υποστήριξε, η κόρη του κατηγορούμενου δεν έχει ενεργή παρουσία στη ζωή του πατέρα της και δεν έχει επιδείξει, κατά την άποψή του, την απαιτούμενη ηθική και οικογενειακή στήριξη στη δύσκολη αυτή περίοδο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η δημόσια τοποθέτησή της για οικογενειακά ζητήματα δεν είναι ορθή, ενώ άφησε αιχμές για πιθανές προσωπικές διαφορές.

«Δεν πρέπει να ανησυχεί για τον πατέρα της, είναι μια χαρά. Έχει υπάρξει ευεργετημένος από εκείνον και υπάρχουν και οικογενειακά ζητήματα που δεν είναι της παρούσης», είπε.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι, σε περίπτωση που τεθεί θέμα κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, ο κατηγορούμενος θα μπορούσε να διαμείνει σε συγγενικό περιβάλλον που τον στηρίζει.

«Αν χρειαστεί να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, μπορεί να φιλοξενηθεί σε συγγενικό περιβάλλον που τον στηρίζει. Είναι απάνθρωπο να οδηγείται ένας άνθρωπος 90 ετών στη φυλακή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαξιώνεται το κατηγορητήριο», συμπλήρωσε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
