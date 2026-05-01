Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά»

Θέση υπέρ της προφυλάκισης του 89χρονου που κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ σε βάρος υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, φέρεται να διατύπωσε η κόρη του, τονίζοντας ότι η ηλικία δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για τέτοιου είδους πράξεις.

Ο 89χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, για την υπόθεση των πυροβολισμών κατά δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και υπαλλήλου του ΕΦΚΑ. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί βαριές ποινικές διώξεις για κακουργήματα και πλημμελήματα, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου έχει ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς και την παραμονή του σε ψυχιατρικό ίδρυμα αντί των φυλακών.

Παράλληλα, ο δικηγόρος του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας, μιλώντας στην τηλεόραση του Open, αναφέρθηκε σε δηλώσεις της κόρης του εντολέα του, ασκώντας έντονη κριτική στη στάση της.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλάει, δείχνει έλλειψη σεβασμού και θα έπρεπε να εκδηλώσει με πράξεις ψυχική και ηθική συμπαράσταση για τον πατέρα της που δοκιμάζεται. Το να ανακοινώνει οικογενειακά ζητήματα στην τηλεόραση δεν είναι σωστό».

Όπως υποστήριξε, η κόρη του κατηγορούμενου δεν έχει ενεργή παρουσία στη ζωή του πατέρα της και δεν έχει επιδείξει, κατά την άποψή του, την απαιτούμενη ηθική και οικογενειακή στήριξη στη δύσκολη αυτή περίοδο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η δημόσια τοποθέτησή της για οικογενειακά ζητήματα δεν είναι ορθή, ενώ άφησε αιχμές για πιθανές προσωπικές διαφορές.

«Δεν πρέπει να ανησυχεί για τον πατέρα της, είναι μια χαρά. Έχει υπάρξει ευεργετημένος από εκείνον και υπάρχουν και οικογενειακά ζητήματα που δεν είναι της παρούσης», είπε.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι, σε περίπτωση που τεθεί θέμα κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, ο κατηγορούμενος θα μπορούσε να διαμείνει σε συγγενικό περιβάλλον που τον στηρίζει.

«Αν χρειαστεί να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, μπορεί να φιλοξενηθεί σε συγγενικό περιβάλλον που τον στηρίζει. Είναι απάνθρωπο να οδηγείται ένας άνθρωπος 90 ετών στη φυλακή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαξιώνεται το κατηγορητήριο», συμπλήρωσε.

