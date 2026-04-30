Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο 89χρονος πιστολέρο με την καραμπίνα

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 89χρονος που πυροβόλησε μέσα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στρέφοντας το όπλο του τόσο κατά δικαστικών υπαλλήλων όσο και εναντίον εργαζομένου του ΕΦΚΑ.

Κατά την απολογία του, ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να υποστήριξε πως δεν είχε σκοπό να σκοτώσει, επιμένοντας ότι στόχευσε χαμηλά, προς τα πόδια. Όπως ανέφερε, η πράξη του ήταν αποτέλεσμα έντονης ψυχολογικής πίεσης και αγανάκτησης, την οποία αποδίδει στην καθυστέρηση απονομής της σύνταξής του, αλλά και σε συμπεριφορές που, όπως ισχυρίζεται, προσέβαλαν την αξιοπρέπειά του.

Ο 89χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, αφού ήταν ασύλληπτος επί 6 ώρες και κατάφερε να πυροβολήσει έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, να μετακινηθεί ανενόχλητος με ταξί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε ακόμη τέσσερις υπαλλήλους στο Πρωτοδικείο Αθηνών, να διαφύγει χωρίς να τον σταματήσει κανείς, να επιβιβαστεί σε ακόμη ένα ταξί και να ταξιδέψει μέχρι την αχαϊκή πρωτεύουσα όπου συνελήφθη.

