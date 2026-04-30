Δικηγόρος 89χρονου: Όταν μετέβη στον ΕΦΚΑ, τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο που ήρθε να πάρει τη σύνταξη»

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Στην ΕΡΤ μίλησε το βράδυ της Πέμπτης ο Βασίλης Νουλέζας, δικηγόρου του 89χρονου πιστολέρο που σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο όπου άνοιξε πυρ και τραυμάτισε 5 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο 89χρονος βρέθηκε ενώπιων ανακριτή και εισαγγελέα οι οποίο τον έκριναν προφυλακιστέο για τις πράξεις του.

Ο κ. Νουλέζας στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ ανέφερε ότι ο ηλικιωμένος αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση καθώς όπως επανέλαβε δεν είχε σκοπό να σκοτώσει.

Όπως σημείωσε ο δικηγόρος του ο εντολέας του καταλογίζει ευθύνες στον ΕΦΚΑ ως οργανισμό και όχι στους εργαζόμενους σε αυτόν.

Όπως σημείωσε στη συνέχεια ο 89χρονος λαμβάνει σύνταξη από τη Γερμανία ύψους περίπου 2.700 ευρώ.

Ο δικηγόρος εξιστόρησε όλα όσα είχαν γίνει στο παρελθόν και έφτασαν τον ηλικιωμένο άνδρα να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, ενώ παράλληλα τόνισε ότι ο ηλικιωμένος εξοργίστηκε και αποφάσισε να προβεί σε τέτοια ακραία μέτρα καθώς όταν μετέβη στον ΕΦΚΑ για να λάβει τη σύνταξη που του αντιστοιχούσε δεν τον σεβάστηκαν και τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο που ήρθε να πάρει τη σύνταξη». Η στάση αυτή τον θύμωσε με αποτέλεσμα να προβεί σε αυτήν την ακραία πράξη.

Ο κ. Νουλέζας στάθηκε προς στιγμήν στην απόφαση του ηλικιωμένου μετά την προφυλάκισή του να ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων και να αποζημιώσει προσωπικά τα θύματα.

Προτού καταλήξει ο κ. Νουλέζας σημείωσε ότι τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει για τον πελάτη του είναι να υποβάλλει αίτημα για διενέργεια ψυψιατρικής πραγματογνωμοσύνης και ενδεχομένως προτού ολοκληρωθεί η προανάκριση να υποβληθεί αίτημα αναστολής της προσωρινής κράτησης εξαιτίας της ηλικίας του εντολέα του.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107: Ο Χέιζ-Ντέιβις της έκλεισε το... σπίτι!

23:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προανακριτική - ΟΠΕΚΕΠΕ - Αραμπατζή: «Αίολη, άδικη, αβάσιμη και ανυπόστατη η εμπλοκή μου»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 47χρονος για παρακολούθηση της πρώην συντρόφου του

23:57ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107 - Τελικό! Νέο τεράστιο break στην Ισπανία

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων με πλοκάμια σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη - 8 συλλήψεις

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer εξηγεί γιατί δεν πρέπει να υποχρεώνουμε τα παιδιά να μοιράζονται τα πράγματά τους

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Λευκή» Πρωτομαγιά στο Νυμφαίο: Βίντεο από το χιονισμένο τοπίο - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στα Περιβόλια- Συγκρούστηκαν δύο οχήματα

23:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74: Μία νίκη μακριά απ’ την Αθήνα η ομάδα του Γιασικεβίτσιους

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος 89χρονου: Όταν μετέβη στον ΕΦΚΑ, τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο που ήρθε να πάρει τη σύνταξη»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ από σήμερα ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την φετινή αντιπυρική περίοδo

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό 94-64: Εύκολο 2-0 με... τριαντάρα

22:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR: Στη «Roig Arena» και πάλι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιθανότατα» οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα αμερικανικά στρατεύματα από Ιταλία και Ισπανία

22:23ΚΟΣΜΟΣ

FIFA: Το Ιράν θα συμμετέχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή οχήματος έξω από τη Λάρισα – Δύο τραυματισμένα άτομα στο νοσοκομείο

22:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό: Εξαλλος ο Τζέιμς - Αποβλήθηκε και έκανε χειρονομία για… χρήματα στους διαιτητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:57ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107 - Τελικό! Νέο τεράστιο break στην Ισπανία

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107: Ο Χέιζ-Ντέιβις της έκλεισε το... σπίτι!

21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής στους Αμπελόκηπους

20:55LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η συγκλονιστική αποκάλυψη του γιατρού της για τις τελευταίες στιγμές της

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζουν καρδιές για τη 12χρονη Αγλαΐα: Το συγκλονιστικό μοιρολόι του μαντιναδολόγου Αντώνη Κουκλινού

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

22:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR: Στη «Roig Arena» και πάλι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιθανότατα» οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα αμερικανικά στρατεύματα από Ιταλία και Ισπανία

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Μητέρα αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της σκότωσε την κόρη τους

21:42LIFESTYLE

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με την «αντιεπαγγελματική» συμβουλή της Emily Blunt

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Αφρική κόβεται στα δύο - Πότε θα έχουμε μια νέα Ήπειρο

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο η «Πανσέληνος των Λουλουδιών» στον ουρανό - Τι ώρα θα είναι στην κορυφωσή του το θέαμα

22:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό: Εξαλλος ο Τζέιμς - Αποβλήθηκε και έκανε χειρονομία για… χρήματα στους διαιτητές

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος 89χρονου: Όταν μετέβη στον ΕΦΚΑ, τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο που ήρθε να πάρει τη σύνταξη»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ