Δικηγόρος 89χρονου: Όταν μετέβη στον ΕΦΚΑ, τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο που ήρθε να πάρει τη σύνταξη»

Στην ΕΡΤ μίλησε το βράδυ της Πέμπτης ο Βασίλης Νουλέζας, δικηγόρου του 89χρονου πιστολέρο που σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο όπου άνοιξε πυρ και τραυμάτισε 5 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο 89χρονος βρέθηκε ενώπιων ανακριτή και εισαγγελέα οι οποίο τον έκριναν προφυλακιστέο για τις πράξεις του.

Ο κ. Νουλέζας στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ ανέφερε ότι ο ηλικιωμένος αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση καθώς όπως επανέλαβε δεν είχε σκοπό να σκοτώσει.

Όπως σημείωσε ο δικηγόρος του ο εντολέας του καταλογίζει ευθύνες στον ΕΦΚΑ ως οργανισμό και όχι στους εργαζόμενους σε αυτόν.

Όπως σημείωσε στη συνέχεια ο 89χρονος λαμβάνει σύνταξη από τη Γερμανία ύψους περίπου 2.700 ευρώ.

Ο δικηγόρος εξιστόρησε όλα όσα είχαν γίνει στο παρελθόν και έφτασαν τον ηλικιωμένο άνδρα να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, ενώ παράλληλα τόνισε ότι ο ηλικιωμένος εξοργίστηκε και αποφάσισε να προβεί σε τέτοια ακραία μέτρα καθώς όταν μετέβη στον ΕΦΚΑ για να λάβει τη σύνταξη που του αντιστοιχούσε δεν τον σεβάστηκαν και τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο που ήρθε να πάρει τη σύνταξη». Η στάση αυτή τον θύμωσε με αποτέλεσμα να προβεί σε αυτήν την ακραία πράξη.

Ο κ. Νουλέζας στάθηκε προς στιγμήν στην απόφαση του ηλικιωμένου μετά την προφυλάκισή του να ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων και να αποζημιώσει προσωπικά τα θύματα.

Προτού καταλήξει ο κ. Νουλέζας σημείωσε ότι τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει για τον πελάτη του είναι να υποβάλλει αίτημα για διενέργεια ψυψιατρικής πραγματογνωμοσύνης και ενδεχομένως προτού ολοκληρωθεί η προανάκριση να υποβληθεί αίτημα αναστολής της προσωρινής κράτησης εξαιτίας της ηλικίας του εντολέα του.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

