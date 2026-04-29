Αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη του ξενοδοχείο έπιασε τον 89χρονο στην Πάτρα

Ένας αστυνομικός με πολυετή εμπειρία είναι εκείνος που συνέλαβε τον 89χρονο ηλικιωμένο μέσα στο ξενοδοχείο στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb ο αστυνομικός προσποιήθηκε τον πελάτη , μπήκε στο ξενοδοχείο και ζήτησε ένα δωμάτιο, του απάντησαν πως δεν έχουν .

Ο αστυνομικός με πολιτικά, προσπάθησε να κερδίσει χρόνο μέχρι τη στιγμή που θα έβλεπε μπροστά του τον 89χρονο.Τα λεπτά περνούσαν και ο ηλικιωμένος δεν εμφανιζόταν, τότε ο αστυνομικός αναγκάστηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά του αναζητώντας πληροφορίες για τον άνδρα. Ο υπάλληλος του απάντησε πως βρίσκεται στον ημιώροφο. Ο αστυνομικός έκρινε πως δεν πρέπει να ανέβει στον ημιώροφο καθώς το ξενοδοχείο είχε πολύ κόσμο και υπήρχε η πληροφορία ότι ο ηλικιωμένος είχε και άλλο όπλο πάνω του, έτσι τον περίμενε να κατέβει.

Λίγα λεπτά αργότερα ο ηλικιωμένος εμφανίζεται με τα χέρια στην τσέπη. Ο αστυνομικός παραμένει στη θέση του καθώς και πάλι υπήρχε κίνδυνος διότι δεν υπήρχε ορατότητα με τα χέρια του 89χρονου, δεν μπορούσε να ξέρει αν κρατά το όπλο μέσα στην τσέπη.

Ο ηλικιωμένος ξεκίνησε να μιλά με τον υπάλληλο και γύρισε πλάτη στον αστυνομικό , τότε εκείνος κινήθηκε με γρήγορο βηματισμό και ψυχραιμία προς το μέρος του και του ακινητοποίησε τα χέρια.

«Κύριε τελείωσαν όλα, είμαι αστυνομικός» του είπε με τον ηλικιωμένο χαμογελαστό να του απαντά: «Τώρα θα με δείτε στις ειδήσεις κύριε αστυνόμε».

Ο αστυνομικός του πέρασε χειροπέδες και του έκανε έλεγχο. Μέσα στην καπαρντίνα , κρυμμένο σε ειδική θήκη μασχάλης, επιχειρησιακή, σαν αυτή που έχουν οι αστυνομικοί, εντόπισε το 38αρι, γεμάτο σφαίρες.

Σε τσέπη της καπαρντίνας βρήκε ένα σακουλάκι γεμάτο σφαίρες.

