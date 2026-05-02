Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο «πιστολέρο»: Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα... μάγια

Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθεί τις επόμενες ώρες ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο στο ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο τραυματίζοντας με καραμπίνα πέντε ανθρώπους.

Σύμφωνα με το Star, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκάλυψη της ανιψιάς του, πως ο ηλικιωμένος πιστολέρο πίστευε στα μάγια και ήθελε να σκοτώσει κόσμο για να εκδικηθεί.

Λίγες ημέρες πριν ανοίξει πυρ στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο ο 89χρονος έκανε διακοπές στην Καρδίτσα. Μετά την απολογία του, ετοιμάζεται για τα κελιά του Κορυδαλλού.

Στη ΓΑΔΑ πάντως, όπου κρατείται, λέει ιστορίες για τα χρόνια του σε Αμερική και Γερμανία, αλλά και για τα καλοκαίρια στο χωριό του στη Μεσσηνία.

Πριν επιτεθεί στους πέντε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου, ο 89χρονος έπαιρνε δύο συντάξεις από το εξωτερικό, έπινε καφέ από συγκεκριμένο μαγαζί, έτρωγε συχνά παγωτά και μαγειρευτά φαγητά.

Για τους γείτονες, ο κατηγορούμενος ήταν ένας ήσυχος παππούς. Η συγγενής του όμως που τον φιλοξενούσε στα Πατήσια παρέχει νέα στοιχεία για το προφίλ του.

Ανιψιά 89χρονου:«Ο θείος μου πίστευε ότι του έχουν κάνει μάγια»

«Με τους γείτονες δεν είχε πολλές επαφές. Γενικά ήταν ένας παράξενος άνθρωπος. Πίστευε ότι του είχαν κάνει μάγια και για αυτό τον λόγο χώρισε με την πρώην σύζυγό του. Τα τελευταία 10 χρόνια μας έλεγε ανά διαστήματα ότι θα σκοτώσει τα άτομα που τον αδίκησαν αναφερόμενος σε μια διαμάχη που είχε με το ΙΚΑ, τα ένσημα και τη σύνταξη», λέει η ανιψιά του 89χρονου.

«Όταν το 2018 απείλησε με φυσίγγια έναν εισαγγελέα, μπήκε για 20 μέρες σε ψυχιατρείο και οι αστυνομικοί του πήραν τις καραμπίνες. Ηρεμήσαμε, παρά το γεγονός ότι μας έλεγε κατά καιρούς ότι θέλει να εκδικηθεί», λέει η ίδια.

Όταν πήρε εξιτήριο από το Δαφνί ο 89χρονος - παρά το γεγονός ότι οι γιατροί τον χαρακτήρισαν επικίνδυνο - ο κατηγορούμενος συνέχισε ακάθεκτος. Αγόρασε νέα όπλα και πήγε στον ΕΦΚΑ.

Τι απαντάει στην κόρη του

Θέση υπέρ της προφυλάκισης του 89χρονου που κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ σε βάρος υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, φέρεται να διατύπωσε η κόρη του, τονίζοντας ότι η ηλικία δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για τέτοιου είδους πράξεις.

Ο 89χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, για την υπόθεση των πυροβολισμών κατά δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και υπαλλήλου του ΕΦΚΑ. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί βαριές ποινικές διώξεις για κακουργήματα και πλημμελήματα, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου έχει ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς και την παραμονή του σε ψυχιατρικό ίδρυμα αντί των φυλακών.

Παράλληλα, ο δικηγόρος του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας, μιλώντας στην τηλεόραση του Open, αναφέρθηκε σε δηλώσεις της κόρης του εντολέα του, ασκώντας έντονη κριτική στη στάση της.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλάει, δείχνει έλλειψη σεβασμού και θα έπρεπε να εκδηλώσει με πράξεις ψυχική και ηθική συμπαράσταση για τον πατέρα της που δοκιμάζεται. Το να ανακοινώνει οικογενειακά ζητήματα στην τηλεόραση δεν είναι σωστό».

Όπως υποστήριξε, η κόρη του κατηγορούμενου δεν έχει ενεργή παρουσία στη ζωή του πατέρα της και δεν έχει επιδείξει, κατά την άποψή του, την απαιτούμενη ηθική και οικογενειακή στήριξη στη δύσκολη αυτή περίοδο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η δημόσια τοποθέτησή της για οικογενειακά ζητήματα δεν είναι ορθή, ενώ άφησε αιχμές για πιθανές προσωπικές διαφορές.

«Δεν πρέπει να ανησυχεί για τον πατέρα της, είναι μια χαρά. Έχει υπάρξει ευεργετημένος από εκείνον και υπάρχουν και οικογενειακά ζητήματα που δεν είναι της παρούσης», είπε.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι, σε περίπτωση που τεθεί θέμα κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, ο κατηγορούμενος θα μπορούσε να διαμείνει σε συγγενικό περιβάλλον που τον στηρίζει.

«Αν χρειαστεί να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, μπορεί να φιλοξενηθεί σε συγγενικό περιβάλλον που τον στηρίζει. Είναι απάνθρωπο να οδηγείται ένας άνθρωπος 90 ετών στη φυλακή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαξιώνεται το κατηγορητήριο», συμπλήρωσε.

