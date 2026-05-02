Θρίλερ με την Ολυμπία Κηρύκου 30 χρόνια μετά: Ποιοι προσπαθούν να «θολώσουν» τα νερά

Ποιοι προσπαθούν να «δείξουν» ζωντανή την Ολυμπία - Από την ενεργή καταγραφή στο Κτηματολόγιο μέχρι το σενάριο της νέας ζωής στη Σαντορίνη

Θρίλερ με την Ολυμπία Κηρύκου 30 χρόνια μετά: Ποιοι προσπαθούν να «θολώσουν» τα νερά

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες δίνουν άλλη διάσταση στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου 30 χρόνια μετά.

Η όμορφη κοπέλα εξαφανίστηκε το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 1995 από την περιοχή της Καλογρέζας, καθώς κατευθυνόταν προς την εργασία της και έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται.

Τριάντα χρόνια μετά, η υπόθεση ανοίγει ξανά. Η Αστυνομία ερευνά από την αρχή το μυστήριο που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα τη Νέα Ιωνία, με το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας να είναι ανοιχτό.

Και όσο οι πιθανότητες να είναι ζωντανή η Ολυμπία φαίνονται μηδαμινές, κάποιοι προσπαθούν να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση, αποπροσανατολίζοντας τις έρευνες των Αρχών.

Ενεργή καταγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο έχει η Ολυμπία Κηρύκου που αγνοείται 30 χρόνια

Το βράδυ της Παρασκευής (1/5), η ομάδα του «Φως στο Τούνελ» βρέθηκε αντιμέτωπη με μία παράξενη ανακάλυψη. Η Ολυμπία Κηρύκου φαίνεται να έχει ενεργό προφίλ στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 30 χρόνια μετά. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή υπάρχει ενεργή καταγραφή με το αριθμό ταυτότητας και το ΑΦΜ της Ολυμπίας, στοιχείο που θα μπορούσε να δείξει ότι η Ολυμπία είναι ζωντανή ή τουλάχιστον έτσι θέλει κάποιος να φανεί.

«Μου είπε ότι η Ολυμπία ζούσε στη Σαντορίνη με δύο παιδιά»

Μια μαρτυρία που έρχεται από το συγγενικό χώρο της αγνοούμενης, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα σενάριο που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε.

Μάρτυρας που παρακολουθεί την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, ανέφερε στο «Φως στο Τούνελ» όσα της είπε συγγενικό πρόσωπο της αγνοούμενης.

«Αυτή η κοπέλα πάντα μου έκανε εντύπωση… Ήταν τόσο όμορφη και χάθηκε τόσο ξαφνικά. Η… μου είπε ότι την είδαν στη Σαντορίνη. Ότι είχε παντρευτεί άλλον και είχε δύο παιδιά. Τα κρατούσε από τα χέρια. Απόρησα».

Η πληροφορία αυτή, τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2015-2016. Η ίδια, δεν κρύβει τις επιφυλάξεις της για τη στάση και τον χαρακτήρα της γυναίκας που της μετέφερε αυτή την είδηση.

«Πιστεύω ότι κρύβει πράγματα, είναι τέτοιος ο χαρακτήρας της, δεν ξέρω πως να το πω… Δεν είναι δηλαδή μία κοπέλα που δεν είναι πονηρή». Κλείνοντας, προσθέτει μια ακόμη κρίσιμη λεπτομέρεια για τον άντρα της αγνοούμενης. «Ο σύζυγος της Δημήτρης δεν ήθελε να βγάλει την Ολυμπία σε αφάνεια ενώ η δικοί του επέμεναν να το κάνει για τα κληρονομικά. Ο Μίμης δεν ήθελε με τίποτα».

Διαβάστε επίσης

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Δρόμοι-«ζούγκλα» στην Αττική: Οδηγοί περιγράφουν συμπλοκές που έχουν ζήσει - «Μου έβγαλαν μαχαίρι»

11:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ο λογαριασμός θα κλείσει για πνευματική συντήρηση»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι καμπίνες στο μπάνιο: Η νέα τάση που αλλάζει τα σπίτια

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα: Νέα δόνηση 3,9 στο Λασίθι - Έγινε ιδιαίτερη αισθητή

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε χειμωνιάτικο «κλοιό» η χώρα λίγο πριν το καλοκαίρι: Χιόνια σε Λάρισα, Ημαθία και Σέρρες - Βίντεο

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Αστρονόμοι εντόπισαν το «τέλος» του Γαλαξία μας μέσω των ηλικιών των άστρων

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον-Φωτιά σε κατάστημα: Δεύτερο πλήγμα για τον «βασιλιά των ανταλλακτικών» - Η ολική καταστροφή της επιχείρησης και η απαγωγή το 2021

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με την πρόταση του Ιράν» - Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσινγκτον αλλάξει προσέγγιση

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Ολυμπία Κηρύκου 30 χρόνια μετά: Ποιοι προσπαθούν να «θολώσουν» τα νερά

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η κόντρα Μερτς-Τραμπ: Τι σημαίνει για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ η απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από την Γερμανία

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία των κόμικς στην Ελλάδα: Οι «χάρτινοι ήρωες» που μεγάλωσαν εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα

10:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης εκθέτει Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές: Προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη ΝΔ ενώ έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση

10:06ΕΛΛΑΔΑ

«Κινδυνεύει η ζωή του, μπορούσαν να μην τον φυλακίσουν», λέει ο δικηγόρος του 89χρονου πιστολέρο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7

09:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ενέκριναν πώληση Patriot στο Κατάρ - Ισραήλ, Κουβέιτ και ΗΑΕ θα λάβουν στρατιωτικό εξοπλισμό

09:39ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Μπάρετ με απίθανο τρίποντο έστειλε σε Game 7 τη σειρά των Ράπτορς με τους Καβαλίερς!

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση αιτήσεων - Πότε λήγει η προθεσμία

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Εύβοια για τις μέδουσες: Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιομέτρων για να τις κρατήσουν μακριά από τις ακτές

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: «2.000 ευρώ ή θα την βρεις σε κάδο» - Οι απειλές της ιδιοκτήτριας του γηροκομείου-κολαστήριο σε κόρη ηλικιωμένης - Αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον-Φωτιά σε κατάστημα: Δεύτερο πλήγμα για τον «βασιλιά των ανταλλακτικών» - Η ολική καταστροφή της επιχείρησης και η απαγωγή το 2021

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η κόντρα Μερτς-Τραμπ: Τι σημαίνει για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ η απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από την Γερμανία

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: «2.000 ευρώ ή θα την βρεις σε κάδο» - Οι απειλές της ιδιοκτήτριας του γηροκομείου-κολαστήριο σε κόρη ηλικιωμένης - Αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα: Νέα δόνηση 3,9 στο Λασίθι - Έγινε ιδιαίτερη αισθητή

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία των κόμικς στην Ελλάδα: Οι «χάρτινοι ήρωες» που μεγάλωσαν εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο «πιστολέρο»: Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα... μάγια

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Ημαθία ένα μήνα πριν το καλοκαίρι: Μαγικές εικόνες από το χιονισμένο τοπίο στο Σέλι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: Μυστήριο με το πρόσωπο που τηλεφώνησε το βράδυ πριν την εξαφάνισή της

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Ολυμπία Κηρύκου 30 χρόνια μετά: Ποιοι προσπαθούν να «θολώσουν» τα νερά

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε χειμωνιάτικο «κλοιό» η χώρα λίγο πριν το καλοκαίρι: Χιόνια σε Λάρισα, Ημαθία και Σέρρες - Βίντεο

06:25ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια και ο ρόλος των γονέων

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι η Γιορτή της Μητέρας το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ