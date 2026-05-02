Θρίλερ με την Ολυμπία Κηρύκου 30 χρόνια μετά: Ποιοι προσπαθούν να «θολώσουν» τα νερά

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες δίνουν άλλη διάσταση στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου 30 χρόνια μετά.

Η όμορφη κοπέλα εξαφανίστηκε το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 1995 από την περιοχή της Καλογρέζας, καθώς κατευθυνόταν προς την εργασία της και έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται.

Τριάντα χρόνια μετά, η υπόθεση ανοίγει ξανά. Η Αστυνομία ερευνά από την αρχή το μυστήριο που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα τη Νέα Ιωνία, με το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας να είναι ανοιχτό.

Και όσο οι πιθανότητες να είναι ζωντανή η Ολυμπία φαίνονται μηδαμινές, κάποιοι προσπαθούν να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση, αποπροσανατολίζοντας τις έρευνες των Αρχών.

Ενεργή καταγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο έχει η Ολυμπία Κηρύκου που αγνοείται 30 χρόνια

Το βράδυ της Παρασκευής (1/5), η ομάδα του «Φως στο Τούνελ» βρέθηκε αντιμέτωπη με μία παράξενη ανακάλυψη. Η Ολυμπία Κηρύκου φαίνεται να έχει ενεργό προφίλ στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 30 χρόνια μετά. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή υπάρχει ενεργή καταγραφή με το αριθμό ταυτότητας και το ΑΦΜ της Ολυμπίας, στοιχείο που θα μπορούσε να δείξει ότι η Ολυμπία είναι ζωντανή ή τουλάχιστον έτσι θέλει κάποιος να φανεί.

«Μου είπε ότι η Ολυμπία ζούσε στη Σαντορίνη με δύο παιδιά»

Μια μαρτυρία που έρχεται από το συγγενικό χώρο της αγνοούμενης, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα σενάριο που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε.

Μάρτυρας που παρακολουθεί την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, ανέφερε στο «Φως στο Τούνελ» όσα της είπε συγγενικό πρόσωπο της αγνοούμενης.

«Αυτή η κοπέλα πάντα μου έκανε εντύπωση… Ήταν τόσο όμορφη και χάθηκε τόσο ξαφνικά. Η… μου είπε ότι την είδαν στη Σαντορίνη. Ότι είχε παντρευτεί άλλον και είχε δύο παιδιά. Τα κρατούσε από τα χέρια. Απόρησα».

Η πληροφορία αυτή, τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2015-2016. Η ίδια, δεν κρύβει τις επιφυλάξεις της για τη στάση και τον χαρακτήρα της γυναίκας που της μετέφερε αυτή την είδηση.

«Πιστεύω ότι κρύβει πράγματα, είναι τέτοιος ο χαρακτήρας της, δεν ξέρω πως να το πω… Δεν είναι δηλαδή μία κοπέλα που δεν είναι πονηρή». Κλείνοντας, προσθέτει μια ακόμη κρίσιμη λεπτομέρεια για τον άντρα της αγνοούμενης. «Ο σύζυγος της Δημήτρης δεν ήθελε να βγάλει την Ολυμπία σε αφάνεια ενώ η δικοί του επέμεναν να το κάνει για τα κληρονομικά. Ο Μίμης δεν ήθελε με τίποτα».

