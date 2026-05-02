Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός σε τροχαίο 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 1 Μαΐου στην Πάρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 40χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, το ατύχημα σημειώθηκε στις 16:28, επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Αγκαιριάς, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, το οποίο έχει αναλάβει και τη σχετική προανάκριση.

