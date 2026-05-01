Βαρύ πένθος στα Μακρίσια: Αποχαιρετούν τον Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το πατίνι

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στα Μακρίσια Ηλείας ο τραγικός θάνατος του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής, στην κηδεία που θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

«Όλα τα παιδιά έπαιζαν στον δρόμο εκείνη την ώρα...»

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε μιλώντας στο Newsbomb ο οικογενειακός φίλος και πρόεδρος της κοινότητας, Παναγιώτης Γιαννιώτης, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές:

«Το παιδάκι προσπαθούσε με το πατίνι του να κάνει τη βόλτα του. Προσπάθησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και έπεσε σε ένα άλλο όχημα. Όλη η γειτονιά ήταν έξω εκείνη την ώρα, όλα τα παιδιά έπαιζαν. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι...»

Και πρόσθεσε με συγκίνηση: «Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει».

Η είδηση του θανάτου του 13χρονου έχει βυθίσει στο πένθος τα Μακρίσια, με κατοίκους και συγγενείς να αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό περιστατικό. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

«Σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

Τραγική φιγούρα η μητέρα του 13χρονου. Το «αντίο» της είναι σπαρακτικό. Η μητέρα αποχαιρέτισε το παιδί της γράφοντας «μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, σε πήρε ο Θεός στα 13 σου, καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό».

«Έγινες άγγελος αγάπη μου, δεν μπορώ να το πιστέψω, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»...

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Ο Κωνσταντίνος κινούνταν με το πατίνι του στο δρόμο, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στα δεξιά πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του παιδιού.

Το ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο, οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, με τον γιατρό που τον περιέθαλψε στο κέντρο υγείας Κρεστένων να λυγίζει: «Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να "φεύγουν" έτσι, και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο» είπε ο γιατρός κι επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος.

Άλλο παιδί προπορευόταν με πατίνι, το ακολουθούσε ο 13χρονος

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος φέρεται να προσπαθούσε να ακολουθήσει φίλο του που κινούνταν επίσης με πατίνι, όταν επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα: ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Κατά την προσπάθειά του αυτή, έχασε τον έλεγχο του πατινιού και προσέκρουσε στο μπροστινό δεξί μέρος του αγροτικού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως το ηλεκτρικό πατίνι μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα έως και 80 χλμ./ώρα. Ωστόσο, ο πατέρας του παιδιού είχε τοποθετήσει περιοριστή ταχύτητας, ώστε να μην ξεπερνά τα 60 χλμ./ώρα. Παρά τον περιορισμό, πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα για ανήλικο, καθώς το όχημα προσομοιάζει σε μικρό δίκυκλο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε δρόμο του χωριού, όταν το πατίνι συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Ο πατέρας του παιδιού έφτασε από τους πρώτους στο σημείο και παρέμεινε δίπλα του μέχρι τη διακομιδή στο νοσοκομείο Κρεστένων, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 13χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με συγγενείς και φίλους να σπεύδουν στο νοσοκομείο από την πρώτη στιγμή, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

