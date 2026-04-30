Ηλεκτρικά πατίνια: Το επικίνδυνο παιχνίδι στους δρόμους- 400 παιδιά, 109 ατυχήματα, 2 νεκροί το 2025

Snapshot Το πρώτο τρίμηνο του 2026, πάνω από 150 παιδιά τραυματίστηκαν από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στα νοσοκομεία του ΕΣΥ στην Ελλάδα.

Το 2025, 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν μετά από ατυχήματα με πατίνια, με 109 καταγεγραμνα τροχαία ατυχήματα και 2 θανατηφόρα περιστατικά.

Τα ηλεκτρικά πατίνια επιτρέπεται να κινούνται έως 25 km/h με συγκεκριμένους κανόνες για ηλικία, εξοπλισμό και συμπεριφορά, αλλά οι παραβάσεις είναι συχνές.

Η χρήση κράνους, η τήρηση ορίων ηλικίας και η απαγόρευση χρήσης κινητού κατά την οδήγηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις του νέου ΚΟΚ για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα (ΕΠΗΟ).

Τα τροχαία με πατίνια συχνά δεν δηλώνονται πλήρως στις αρχές ή τα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να υποεκτιμάται το μέγεθος του προβλήματος.

Σοκάρουν τα στοιχεία για τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, με τους αριθμούς να αποτυπώνουν μια κατάσταση που ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026, περισσότερα από 150 ανήλικα παιδιά διακομίσθηκαν τραυματισμένα σε παιδιατρικές δομές του ΕΣΥ, πολλά από αυτά με σοβαρές κακώσεις.

Κι αν αυτά τα κατάφεραν και γλίτωσαν με μικρότερους ή σοβαρότερους τραυματισμούς, ο 13χρονος Κωνσταντίνος Καούκης έχασε τη ζωή του, κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε.

Να καβαλάει το πατίνι του και να κάνει τις βόλτες του στο χωριό, στα Μακρίσια, εκεί που ράγισαν και οι πέτρες με τον αδόκητο χαμό του. Ωστόσο, η εικόνα αυτή, όσο κι αν σοκάρει, όσο κι αν αποτελεί γροθιά στο στομάχι, τα ατυχήματα με τα πατίνια είναι μια καθημερινότητα. Άλλοτε με τραγικές συνέπειες, άλλοτε με πιο διαχειρίσιμες επιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αποτελούν μια πηγή κινδύνου, πρωτίστως για τους ίδιους τους αναβάτες.

Ακόμα και μετά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ, τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι οδηγοί των ηλεκτρικών πατινιών, δεν συνετίζονται και δεν τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας, θέτοντας εαυτούς σε κίνδυνο, καθώς κι όσους άλλους κινούνται με οχήματα στους δρόμους.

2025: 400 παιδιά στα νοσοκομεία

Το 2025, περίπου 400 παιδιά κατέληξαν σε νοσοκομεία μετά από ατυχήματα με πατίνια, εκ των οποίων τα 200 περιστατικά αφορούσαν εισαγωγές στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας.

Φέτος, κατά τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, τα τραυματισμένα παιδιά από πατίνια, ξεπερνούν τα 150 που διακομίζονται στα νοσοκομεία Παίδων του ΕΣΥ της Αττικής και στις παιδιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης της χώρας. Πολλά εξ αυτών με σοβαρούς τραυματισμούς όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Όσον αφορά στα περσινά στοιχεία, 400 παιδιά διακομίσθηκαν στα νοσοκομεία τραυματισμένα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων τα 200 στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Παίδων του ΕΣΥ της Αθήνας «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Ο κ. Γιαννάκος εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός πώς ανήλικα παιδιά, που δεν γνωρίζουν κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς, καβαλάνε τα ηλεκτρικά πατίνια και αυτό θεωρείται νόμιμο.

Μικρά παιδιά, χωρίς κράνος, χωρίς δίπλωμα οδήγησης, καβαλάνε ηλεκτρικά πατίνια που τρέχουν με 50 χιλιόμετρα την ώρα και τρέχουν στους δρόμους, ανάμεσα από πεζούς και αυτοκίνητα θα πρέπει να περιμένεις θανατηφόρα δυστυχήματα, λέει με απογοήτευση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Δεν καταγράφονται όλα τα τροχαία με ΕΠΗΟ

Κανείς δεν μπορεί να πει με σαφήνεια πόσα είναι τα τροχαία ατυχήματα με ΕΠΗΟ, καθώς, ούτε στην Τροχαία δηλώνονται όλα τα ατυχήματα με τα πατίνια και τα υπόλοιπα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά ούτε και στα νοσοκομεία.

Από τη μία, οι οδηγοί των πατινιών το αποφεύγουν για να αποφεύγουν τα μπλεξίματα με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις αποζημιώσεις, κι από την άλλη, πολλά παιδιά προφασίζονται άλλους τρόπους για να δηλώσουν τα ατυχήματά τους, για να αποφύγουν την τιμωρία από τους γονείς τους, οι οποίοι επίσης πολλές φορές δεν δηλώνουν ατύχημα με πατίνι για να αποφύγουν τις ποινικές κυρώσεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. για το 2025 κατέγραψε 109 τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια εκ των οποίων 2 δυστυχώς ήταν θανατηφόρα, 4 επέφεραν σοβαρούς τραυματισμούς στους αναβάτες, ενώ τα υπόλοιπα 103 επέφεραν ελαφρύτερους τραυματισμούς.

Την ίδια στιγμή, τα επίσημα στοιχεία παρουσιάζουν μόνο ένα μέρος του προβλήματος:

109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια το 2025

2 θανατηφόρα

4 σοβαρά

103 ελαφρά

Πρώτο δίμηνο του 2026: 17 ατυχήματα

1 σοβαρό

16 ελαφρά

Παράλληλα, τα πατίνια, μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 50 km/h, ενώ συχνά χρησιμοποιούνται:

χωρίς κράνος

χωρίς δίπλωμα

από ανηλίκους

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Τα πατίνια μπορεί να τα δει πλέον κανείς παντού. Η μικροκινητικότητα είναι πλέον συνυφασμένη με την καθημερινότητα των αστικών κέντρων, και παρότι με τον νέο ΚΟΚ που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθορίζονται σαφείς κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια και συνολικά για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα (ΕΠΗΟ), ελάχιστοι είναι οι αναβάτες που τηρούν τον Κώδικα.

Τι θεωρείται ΕΠΗΟ

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται τα ηλεκτρικά πατίνια, τα αυτοεξισορροπούμενα μέσα (όπως Segway και μονοκύκλα) καθώς και ηλεκτρικά skate ή τροχοπέδιλα. Καθοριστικός παράγοντας είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει το όχημα:

έως 6 km/h: αντιμετωπίζεται σαν πεζός

6–25 km/h: εξομοιώνεται με ποδήλατο

πάνω από 25 km/h: παύει να θεωρείται ΕΠΗΟ και υπάγεται σε αυστηρότερους κανόνες

Πού επιτρέπεται η κίνηση

Η χρήση ποδηλατοδρόμων και λωρίδων ποδηλάτου είναι η πρώτη επιλογή. Αν δεν υπάρχουν, η κίνηση γίνεται στο δεξί άκρο δρόμων με όριο έως 50 km/h. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, εθνικές οδούς και σήραγγες. Οι λεωφορειόδρομοι δεν επιτρέπονται, εκτός αν υπάρχει ειδική σήμανση.

Τα πεζοδρόμια προορίζονται για πεζούς. Κίνηση με πατίνι επιτρέπεται μόνο όπου υπάρχει σχετική ένδειξη και τότε με ταχύτητα βαδίσματος, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στους πεζούς. Σε στενούς χώρους, προτιμάται η μετακίνηση με το όχημα στο χέρι.

Όρια ταχύτητας

Το ανώτατο όριο είναι τα 25 km/h και λειτουργεί ως «ταβάνι», όχι ως στόχος. Σε πολυσύχναστες περιοχές ή όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη, η ταχύτητα πρέπει να μειώνεται σημαντικά. Πατίνια που έχουν τροποποιηθεί ώστε να ξεπερνούν το όριο αντιμετωπίζονται αυστηρότερα.

Ηλικιακά όρια και ταυτοποίηση

Για χρήση πατινιών έως 25 km/h απαιτείται ηλικία τουλάχιστον 15 ετών. Σε περιπτώσεις μικρότερων ηλικιών σε δρόμους με αυτοκίνητα, απαιτείται συνοδός άνω των 16 ετών. Από τα 12 έτη και πάνω, είναι υποχρεωτική η κατοχή εγγράφου ταυτοποίησης.

Εξοπλισμός και ορατότητα

Η χρήση κράνους τύπου ποδηλάτου είναι υποχρεωτική. Το όχημα πρέπει να διαθέτει φρένα, φώτα εμπρός και πίσω, καθώς και ανακλαστικά στοιχεία. Τη νύχτα απαιτείται και ένδυση υψηλής ορατότητας, όπως ανακλαστικό γιλέκο. Ένα κουδουνάκι ή άλλο ηχητικό μέσο συμβάλλει στην ασφαλή συνύπαρξη με άλλους χρήστες του δρόμου.

Συμπεριφορά στον δρόμο

Η χρήση κινητού στο χέρι απαγορεύεται· επιτρέπεται μόνο σε βάση. Ακουστικά που καλύπτουν και τα δύο αυτιά δεν επιτρέπονται. Ο οδηγός πρέπει να κρατά το τιμόνι με τα δύο χέρια και να δίνει σήμα πριν από στροφή. Δεν επιτρέπεται συνεπιβάτης, ρυμούλκηση ή μεταφορά ζώου με λουρί.

Πρόστιμα

Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες (χαμηλή, μεσαία, υψηλή), με αυξανόμενα πρόστιμα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, επιπλέον κυρώσεις. Παραβάσεις όπως η χρήση κινητού ή ακουστικών και στα δύο αυτιά θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες και τιμωρούνται αυστηρά. Σε πολλαπλές παραβάσεις, εφαρμόζεται η αυστηρότερη κύρωση και επιπλέον πρόστιμα.

Σε περίπτωση παράβασης από ανήλικο, την ευθύνη φέρει ο κηδεμόνας.

Προηγούμενα δυστυχήματα

Δυστυχώς ο μικρός Κωνσταντίνος Καούκης δεν ήταν το μοναδικό θύμα που έχει καταγραφεί στη χώρα μας από ηλεκτρικό πατίνι.

Την 28η Οκτωβρίου του 2019 πέθανε ο 24χρονος Χρήστος Κόλλιας, ο οποίος στις 25 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους είχε παρασυρθεί από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, στην περιοχή του Κονταρίου στη Χίο, ενώ βρισκόταν πάνω στο πατίνι του.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020, ο 11χρονος Λεωνίδας, που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Χερσόνησο, έχασε τη ζωή του από σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις.

Τον Απρίλιο του 2022 μια 36 σκοτώθηκε στην Κύθνο οδηγώντας το ηλεκτρικό της πατίνι.

Τον Απρίλιο του 2023 μέσα σε λίγες ημέρες σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα με πατίνι σε Πάρο και Μύκονο ένας 26χρονος κι ένας 42χρονος.

Τον Οκτώβριο του 2025 ένας 44χρονος που επέβαινε σε πατίνι παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή στην Πέτρου Ράλλη και κατέληξε στο σημείο.

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2025 στα τέλη Δεκεμβρίου, ένας 50χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με ΙΧ κι έχασε τη ζωή του.

Μικροκινητικότητα για την Ευρώπη

Αν υπάρχει κάτι ευχάριστο στην όλη ιστορία είναι το γεγονός ότι ο κίνδυνος τραυματισμού από κοινόχρηστο ηλεκτρικό σκούτερ και ηλεκτρικό ποδήλατο συνεχίζει να παρουσιάζει πτωτική τάση και τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με το παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας του ΕΜΠ.

Η Μικροκινητικότητα για την Ευρώπη, δημοσίευσε πρόσφατα τα τελευταία της στοιχεία για περιστατικά, τα οποία καλύπτουν περισσότερα από 450 εκατομμύρια ταξίδια στην ΕΕ27, το Ισραήλ, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι ο κίνδυνος τραυματισμού για τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά σκούτερ και ηλεκτρικά ποδήλατα συνέχισε να μειώνεται για πέμπτο συνεχόμενο έτος, με τους τραυματισμούς από κοινόχρηστα ηλεκτρικά σκούτερ ανά εκατομμύριο ταξίδια να μειώνονται κατά 18,4% σε σύγκριση με το 2024 και τον κίνδυνο τραυματισμού από κοινόχρηστα ηλεκτρικά σκούτερ ανά εκατομμύριο ταξίδια κατά 24% από το 2021.

Παρά τη θετική πορεία, οι μειώσεις στους σοβαρούς τραυματισμούς και τους θανάτους δεν συμβαίνουν ακόμη αρκετά γρήγορα για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του στόχου Vision Zero.

Βασικά ευρήματα

Οι βελτιώσεις στην ασφάλεια των ηλεκτρικών σκούτερ συνεχίζονται παρά την αυξανόμενη χρήση

Μεταξύ 2024 και 2025, τα συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα αυξήθηκαν κατά 13,9%

Παρά την αύξηση αυτή, ο κίνδυνος τραυματισμού συνέχισε να μειώνεται, με τους τραυματισμούς ανά εκατομμύριο χιλιόμετρα να μειώνονται κατά 1,1% σε ετήσια βάση

Ισχυρή αύξηση στη χρήση ηλεκτρικού ποδηλάτου από κοινού με μείωση του κινδύνου τραυματισμού

Οι μετακινήσεις με ηλεκτρικό ποδήλατο αυξήθηκαν κατά 72,3% μεταξύ 2024 και 2025

Παρά την ταχεία αυτή επέκταση, οι τραυματισμοί ανά εκατομμύριο χιλιόμετρα μειώθηκαν κατά 5,6%

Τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία περιστατικών της Μικροκινητικότητας για την Ευρώπη (MMfE) δείχνουν ότι το 2025, η χρήση κοινόχρηστων ηλεκτρικών σκούτερ συνέχισε να αυξάνεται σημαντικά, με τα συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα να αυξάνονται κατά 13,9% σε σύγκριση με το 2024.

Παρά την επέκταση αυτή, ο κίνδυνος τραυματισμού βελτιώθηκε, με τους συνολικούς τραυματισμούς ανά εκατομμύριο χιλιόμετρα να μειώνονται κατά 1,1% σε ετήσια βάση.

Ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ανά εκατομμύριο χιλιόμετρα μειώθηκε επίσης, κατά 0,6% σε σύγκριση με το 2024, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα πιο σοβαρά αποτελέσματα σταθεροποιούνται παρά την υψηλότερη έκθεση. Αυτό δείχνει ότι οι επιδόσεις ασφαλείας διατηρούνται ακόμη και καθώς οι υπηρεσίες κοινής μικροκινητικότητας συνεχίζουν να κλιμακώνονται σε όλη την Ευρώπη.

Μεταξύ 2021 και 2025, η μακροπρόθεσμη τάση ασφάλειας για τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά σκούτερ παραμένει θετική. Ο κίνδυνος τραυματισμού ανά εκατομμύριο χιλιόμετρα έχει μειωθεί κατά 19,9%, καταδεικνύοντας συνεχείς βελτιώσεις στην ασφάλεια με την πάροδο του χρόνου.

Αύξηση κατά 72,3% μέσα σε έναν χρόνο

Τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα κατέγραψαν επίσης ισχυρή ανάπτυξη το 2025, με τον αριθμό των μετακινήσεων να αυξάνεται κατά 72,3% σε ετήσια βάση και τα διανυθέντα χιλιόμετρα κατά 49%.

Παρά την ταχεία αυτή επέκταση, τα αποτελέσματα ασφάλειας βελτιώθηκαν, με τους τραυματισμούς ανά εκατομμύριο μετακινήσεων να μειώνονται κατά 18,4% σε σύγκριση με το 2024, επιβεβαιώνοντας μια θετική πορεία ασφάλειας καθώς ο τομέας κλιμακώνεται.

