Μακρίσια: Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 13χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με το πατίνι

Πέπλο πένθους έχει καλύψει από την τοπική κοινωνία των Μακρισίων μετά τον τραγικό χαμό του 13χρονου Κωνσταντίνου σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο άτυχος νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό του πατίνι στο χωριό όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του καθώς έφερε βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις.

Η τραγική είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαριά θλίψη και οδύνη στην οικογένεια, τους φίλους του, τους συμμαθητές του αλλά και όλους όσους τον γνώριζαν. Σε κατάσταση σοκ και η τοπική κοινωνία που αδυνατεί ακόμα να πιστέψει την απώλεια του παιδιού.

Η κηδεία του Κωνσταντίνου θα τελεστεί την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

«Σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

Τραγική φιγούρα η μητέρα του 13χρονου. Το «αντίο» της είναι σπαρακτικό. Η μητέρα αποχαιρέτισε το παιδί της γράφοντας «μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, σε πήρε ο Θεός στα 13 σου, καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό».

«Έγινες άγγελος αγάπη μου, δεν μπορώ να το πιστέψω, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»...

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Ο Κωνσταντίνος κινούνταν με το πατίνι του στο δρόμο, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στα δεξιά πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του παιδιού.

Το ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο, οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, με τον γιατρό που τον περιέθαλψε στο κέντρο υγείας Κρεστένων να λυγίζει: «Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να "φεύγουν" έτσι, και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο» είπε ο γιατρός κι επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος.

