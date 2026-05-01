Τροχαίο δυστύχημα στη Μεσσηνία: Νεκρός ένας 21χρονος και τέσσερις τραυματίες

  • Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας – Τρίπολης, με έναν 21χρονο νεκρό και τέσσερις τραυματίες.
  • Το Ι.Χ. που οδηγούσε 21χρονος εξεράπη της πορείας του και συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα.
  • Τρεις νεαροί επιβαίνοντες στο Ι.Χ. τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ η 54χρονη συνοδηγός του αγροτικού τραυματίστηκε ελαφρά.
  • Ένας 21χρονος κατέληξε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και ένας άλλος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο λόγω σοβαρών τραυμάτων.
Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στην παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας – Τρίπολης, στο ύψος του Αγίου Φλώρου, με αποτέλεσμα έναν 21χρονο νεκρό και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το eleutheriaonline, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν τρεις 21χρονοι και το οποίο οδηγούσε ένας από αυτούς, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν ένας 55χρονος και μία 54χρονη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά οι τρεις νεαροί επιβαίνοντες στο Ι.Χ., ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε η 54χρονη συνοδηγός του δεύτερου οχήματος.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου λίγες ώρες αργότερα ο ένας 21χρονος κατέληξε, ενώ δεύτερος συνομήλικός του, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Ελευσίνα.

