Τροχαίο δυστύχημα στη Μεσσηνία: Νεκρός ένας 21χρονος και τέσσερις τραυματίες

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στην παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας – Τρίπολης, στο ύψος του Αγίου Φλώρου, με αποτέλεσμα έναν 21χρονο νεκρό και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το eleutheriaonline, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν τρεις 21χρονοι και το οποίο οδηγούσε ένας από αυτούς, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν ένας 55χρονος και μία 54χρονη.



Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά οι τρεις νεαροί επιβαίνοντες στο Ι.Χ., ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε η 54χρονη συνοδηγός του δεύτερου οχήματος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου λίγες ώρες αργότερα ο ένας 21χρονος κατέληξε, ενώ δεύτερος συνομήλικός του, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Ελευσίνα.