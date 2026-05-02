Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου

Η μαρτυρία του οδηγού ταξί και τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης που επανέρχονται στο προσκήνιο μετά την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη.

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τριάντα χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Ολυμπία Κηρύκου χάθηκε από προσώπου γης, ωστόσο η έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» συνεχίζει να φέρνει στο φως στοιχεία που αλλάζουν τα δεδομένα. Η αποκάλυψη ενός αγνώστου μέχρι πρότινος οδηγού ταξί προσθέτει ένα νέο κομμάτι στο παζλ.

Μια γυναίκα, η οποία πρόσφατα χρησιμοποίησε το ταξί του συγκεκριμένου οδηγού στη Νέα Ιωνία, διαπίστωσε πως εκείνος παρακολουθούσε παλιές εκπομπές για την υπόθεση της Ολυμπίας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο οδηγός φέρεται να προχώρησε σε αποκαλύψεις, ισχυριζόμενος πως είχε συχνή επικοινωνία με την αγνοούμενη, την οποία μετέφερε τακτικά από την περιοχή της Καλογρέζας στον εργασιακό της χώρο.

Η ίδια μάρτυρας μετέφερε στην εκπομπή τα όσα άκουσε από τον οδηγό, ο οποίος φέρεται να είχε καταθέσει στις αρχές μετά την εξαφάνιση. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο άνδρας γνώριζε για το εύρημα με τα κλειδιά στην πόρτα του αυτοκινήτου της κουνιάδας της Ολυμπίας, μια λεπτομέρεια που προκαλεί ερωτήματα. Το πιο ανατριχιαστικό σημείο της αποκάλυψης αφορά το βράδυ πριν από το συμβάν. «Πριν χαθεί κάλεσε τον οδηγό ταξί που την μετέφερε στη δουλειά της για να του πει να μην πάει να την πάρει, καθώς θα την πήγαινε η κουνιάδα της», ανέφερε η γυναίκα, τονίζοντας πως ο οδηγός, ένας άνδρας περίπου εξήντα ετών, ήταν ένα πρόσωπο της εμπιστοσύνης της, καθώς η Ολυμπία δεν οδηγούσε και βασιζόταν σε αυτόν για τις μετακινήσεις της.

Η γραφολογική ανάλυση και η αλλαγή στην ψυχολογία

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν επίσης τα σημειώματα της Ολυμπίας, τα οποία στάλθηκαν στη γραφολόγο Μάγδα Καμπούρη για περαιτέρω διερεύνηση. Η ανάλυση έδειξε μια εντυπωσιακή διαφοροποίηση ανάμεσα στα παλαιότερα γραπτά της και σε εκείνο που εντοπίστηκε πριν εξαφανιστεί. Ενώ στις παλιές σημειώσεις προς τον σύζυγό της η Ολυμπία χρησιμοποιούσε τρυφερά υποκοριστικά, όπως «η γουτένια σου», το τελευταίο σημείωμα εμφανίζεται λιτό, απόμακρο και υπογεγραμμένο απλώς με το όνομά της.

Σύμφωνα με την ειδικό, αυτή η αλλαγή στο ύφος και το περιεχόμενο υποδηλώνει μια βαθιά συναισθηματική αποστασιοποίηση ή ακόμα και μια ρήξη στη σχέση του ζευγαριού, ενώ η έλλειψη ημερομηνίας δυσκολεύει τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου συγγραφής του.

Μαρτυρίες από το κοντινό περιβάλλον

Την ίδια ώρα, πρόσωπα που ζούσαν δίπλα στο ζευγάρι στην Καλογρέζα μιλούν για μια εικόνα που δεν προμήνυε την τραγική κατάληξη. Μια γυναίκα που έμενε σε γειτονικό σπίτι περιγράφει τον σύζυγο, Μίμη, ως έναν άνθρωπο ήρεμο και πολύ προστατευτικό απέναντι στην Ολυμπία. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η είδηση της εξαφάνισης είχε συγκλονίσει ολόκληρη τη γειτονιά.

Μια άλλη μαρτυρία επαναφέρει ένα παλιό, ανεπιβεβαίωτο σενάριο που ήθελε την Ολυμπία να ζει στη Σαντορίνη με άλλη οικογένεια, μια πληροφορία που τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2015-2016 και προέρχεται από άτομο του συγγενικού περιβάλλοντος.

Παρά τις προσπάθειες για την ανακάλυψη της αλήθειας, ο σύζυγος της αγνοούμενης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία πενήντα ετών, είχε επιλέξει να μη δώσει συνέχεια στις φήμες, ενώ υπήρξαν και πιέσεις από το περιβάλλον του για τα κληρονομικά ζητήματα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται μέσα από τις καταθέσεις ανθρώπων που παρευρέθηκαν στο γλέντι του Αγίου Δημητρίου, λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνιση, είναι εκείνη ενός ζευγαριού που έδειχνε ευτυχισμένο και γεμάτο ζωή. Οι καλεσμένοι κάνουν λόγο για μια Ολυμπία που δεν είχε δώσει δικαιώματα και ήταν απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις της. Ωστόσο, το σκοτάδι που καλύπτει την υπόθεση παραμένει, με τις νέες αποκαλύψεις του «Τούνελ» να θέτουν καίρια ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού τους.

Σχόλια
