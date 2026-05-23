e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 29 Μαΐου

Πότε θα πληρωθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις και επιδόματα

Πολίτης λαμβάνει απόδειξη από ΑΤΜ τράπεζας

  • Από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν συνολικά 2.488.056.806,68 ευρώ σε 4.335.846 δικαιούχους από τον e
  • ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Στις 26 και 28 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν πάνω από 2,4 δισ. ευρώ σε κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουνίου σε περισσότερους από 4,2 εκατομμύρια δικαιούχους.
  • Στις 29 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν προκαταβολές συντάξεων, εφάπαξ και επιστροφές εισφορών σε συνολικά περίπου 10.950 δικαιούχους από τον e
  • ΕΦΚΑ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 45,4 εκατ. ευρώ σε 59.060 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελή προγράμματα.
Συνολικά 2.488.056.806,68 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.335.846 δικαιούχους, από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 26 Μαΐου, θα καταβληθούν 1.305.569.013,24 ευρώ σε 2.602.626 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026,

- στις 28 Μαΐου, θα καταβληθούν 1.118.557.793,44 ευρώ σε 1.663.210 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026,

- στις 29 Μαΐου, θα καταβληθούν 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Ιουνίου 2026,

- από τις 25 έως τις 29 Μαΐου, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

- στις 29 Μαΐου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 400.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

