Είναι το ακριβό ελαιόλαδο όντως καλύτερο για τον εγκέφαλο;

Δεν είναι όλα τα ελαιόλαδα ίδια και, σύμφωνα με νέα έρευνα, αυτή η διαφορά μπορεί να υπερβαίνει τη γεύση.

Newsbomb

Είναι το ακριβό ελαιόλαδο όντως καλύτερο για τον εγκέφαλο;
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει, ότι τα υψηλότερης ποιότητας (και συχνά ακριβότερα) ελαιόλαδα μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη υγείας για τον εγκέφαλο, κυρίως λόγω της πλουσιότερης περιεκτικότητάς τους σε βιοδραστικές ενώσεις.

Αλλά το "ακριβότερο" δεν είναι απλώς ζήτημα επωνυμίας στην ετικέτα: αντικατοπτρίζει μετρήσιμες διαφορές στη σύνθεση του ελαιολάδου.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές εξέτασαν πώς διαφορετικοί τύποι ελαιολάδου επηρεάζουν το έντερο και τον εγκέφαλο, εστιάζοντας σε ενώσεις γνωστές ως πολυφαινόλες.

Διαπίστωσαν ότι:

  • Τα ελαιόλαδα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες συνδέθηκαν με πιο ευνοϊκές βιολογικές επιδράσεις
  • Αυτές οι ενώσεις μπορεί να επηρεάσουν τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου, μια οδό επικοινωνίας μεταξύ της πέψης και της λειτουργίας του εγκεφάλου
  • Οι αλλαγές στα βακτήρια του εντέρου και στους μεταβολίτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της υγείας του εγκεφάλου

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ποιότητα και η σύνθεση του ελαιολάδου (όχι μόνο η περιεκτικότητα σε λιπαρά) μπορεί να επηρεάσει τις επιδράσεις του.

Γιατί η ποιότητα έχει μεγαλύτερη σημασία από τo κόστος και μόνο

Τα ελαιόλαδα υψηλότερου κόστους είναι συχνά:

  • Εξαιρετικά παρθένα (λιγότερο επεξεργασμένα)
  • Πιο πλούσια σε πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά
  • Παράγονται με μεθόδους που διατηρούν αυτές τις ενώσεις

Τα έλαια χαμηλότερης ποιότητας μπορεί να:

  • χάνουν ωφέλιμες ενώσεις κατά την επεξεργασία
  • αραιώνονται ή να υποβαθμίζονται με την πάροδο του χρόνου
  • προσφέρουν λιγότερα από τα καλά στοιχεία που συνδέονται με τις επιπτώσεις στην υγεία

Έτσι, ενώ η τιμή μπορεί να είναι ένας δείκτης, ο πραγματικός παράγοντας είναι ο τρόπος με τον οποίο παράγεται και διατηρείται το λάδι.

Πώς το ελαιόλαδο μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο

Η μελέτη επισημαίνει τη σύνδεση εντέρου-εγκεφάλου ως βασικό μηχανισμό. Οι πολυφαινόλες στο ελαιόλαδο:

  • υποστηρίζουν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου
  • μειώνουν τη φλεγμονή
  • επηρεάζουν τους μεταβολίτες που αλληλεπιδρούν με την λειτουργία του εγκεφάλου

Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι επιδράσεις μπορεί να συμβάλλουν σε:

  • Καλύτερη γνωστική ανθεκτικότητα
  • Μειωμένο κίνδυνο νευροεκφυλιστικών διεργασιών

Αυτό ευθυγραμμίζεται με ευρύτερα ερευνητικά στοιχεία, που έχουν ήδη συνδέσει την μεσογειακή διατροφή με την υγεία του εγκεφάλου.

olive-oil-968657_1280.jpg

Τι σημαίνει αυτό στην πραγματική ζωή

Τα ευρήματα δεν υποδηλώνουν ότι το ακριβό ελαιόλαδο από μόνο του θα προστατεύσει τον εγκέφαλό σας. Τονίζουν, εντούτοις, ότι:

  • Η ποιότητα έχει σημασία κατά την επιλογή ελαιολάδου
  • Η θρεπτική αξία δεν εξαρτάται μόνο από τις θερμίδες και το λίπος
  • Μικρές, καθημερινές επιλογές μπορεί να συμβάλλουν στην μακροπρόθεσμη υγεία

Στην πράξη, αυτό σημαίνει να δίνετε προτεραιότητα στα ελαιόλαδα γνωστής/καλής προέλευσης, ελάχιστα επεξεργασμένα, αντί να εστιάζετε αποκλειστικά στο κόστος.

Πώς να επιλέξετε ένα καλύτερο ελαιόλαδο

Αντί να βασίζεστε μόνο στην τιμή, αναζητήστε:

  • Ετικέτα για «έξτρα παρθένο» ελαιόλαδο
  • Πρόσφατη ημερομηνία συγκομιδής ή παραγωγής
  • Κατάλληλη αποθήκευση (μπουκάλια από σκούρο γυαλί)
  • Αξιόπιστο κατάστημα αγοράς

Αυτοί οι παράγοντες είναι πιο αξιόπιστοι δείκτες ποιότητας από την τιμή και μόνο.

Συχνές Ερωτήσεις

Το πιο ακριβό ελαιόλαδο σημαίνει πάντα ότι είναι και πιο υγιεινό;

Όχι. Η τιμή είναι ανάλογη της ποιότητας γενικά, αλλά όχι πάντα. Η μέθοδος παραγωγής, η φρεσκάδα και η περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες είναι πιο σημαντικά από το κόστος και μόνο.

Τι κάνει τις πολυφαινόλες σημαντικές για την υγεία του εγκεφάλου;

Έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και μπορεί να επηρεάσουν τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου, ο οποίος παίζει ρόλο στη γνωστική λειτουργία.

Μπορεί η αλλαγή ελαιολάδου να βελτιώσει την υγεία του εγκεφάλου από μόνη της;

Όχι ουσιαστικά. Μπορεί να αποτελεί μέρος ενός υγιεινού διατροφικού προτύπου, αλλά ο συνολικός τρόπος ζωής και η διατροφή έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από μια μεμονωμένη επιλογή τροφής.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα ενισχύει μια βασική ιδέα στη διατροφή: δεν είναι όλα τα λίπη (ή ακόμα και όλα τα ελαιόλαδα) ίδια. Τα ελαιόλαδα υψηλότερης ποιότητας, πλούσια σε πολυφαινόλες, προσφέρουν πρόσθετα οφέλη που εκτείνονται πέρα από τη βασική διατροφή, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής υποστήριξης για την υγεία του εγκεφάλου.

Ωστόσο, η ευρύτερη εικόνα παραμένει το κλειδί. Το ελαιόλαδο μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο μέρος μιας υγιεινής διατροφής, αλλά λειτουργεί καλύτερα όταν συνδυάζεται με ευρύτερες, συνεπείς συνήθειες του τρόπου ζωής.

Πηγές:
healthday.com
harvard.edu
nhs.uk

Σχόλια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
