Αμπελόκηποι: Αναβάλλεται για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης που διατηρούσε παράνομα γηροκομείο

Αναβολή για τις 6 Μαΐου έλαβε η δίκη της 72χρονης η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, το οποίο νοίκιαζε από αλλοδαπό.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της δίκης επειδή δεν είχαν κληθεί μάρτυρες να καταθέσουν, ενώ αποφάσισε την άρση της κράτησης της 72χρονης επιβάλλοντας της τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικο τμήμα της περιοχής της μία φορά μέχρι να γίνει η δίκη της.

Υπενθυμίζεται, ότι σε βάρος της κατηγορούμενης έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατα συρροή, και απείθεια.

Διαβάστε επίσης