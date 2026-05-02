Όταν η Ελλάδα ξεχώρισε στην Eurovision: Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές στην ιστορία του διαγωνισμού

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70o Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στην Βιέννη έχει ξεκινήσει και τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης έχουν ξεχωρίσει, με την Ελλάδα να είναι ανάμεσα σε αυτά.

Ο Akylas έχει κάνει την Ευρώπη να χορεύει σε ρυθμούς «Ferto» σημειώνοντας ανοδική πορεία στα προγνωστικά που τον κατατάσσουν τα τελευταία 24ωρα στην δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα των bookmakers, το «Ferto» συγκεντρώνει πλέον ποσοστό νίκης 12%, σημειώνοντας αισθητή άνοδο σε σχέση με το 7% που κατέγραφε στις 25 Απριλίου.

Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία, διατηρώντας σαφές προβάδισμα με ποσοστό 30%, ενώ η Δανία ακολουθεί σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα, στο 11%.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γαλλία με 10% και η Αυστραλία με 8%, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο ενόψει του μεγάλου τελικού.

Μπορεί οι προβλέψεις να είναι ευνοϊκές για την Ελλάδα, τοποθετώντας τον Akylas στο top 5, ωστόσο, τα πάντα μπορεί να ανατραπούν την τελευταία στιγμή.

Και όσο οι προβλέψεις για τη χώρα μας συνεχίζονται, ας θυμηθούμε μερικές από τις ελληνικές συμμετοχές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της Eurovision, ακόμη και αν κάποιες από αυτές έμειναν εκτός top 10.

Οι 10 κορυφαίες ελληνικές συμμετοχές στην ιστορία της Eurovision

Μαρινέλλα - Κρασί, Θάλασσα και τ’ Αγόρι μου, 1974

Από τo 1974 η Ελλάδα μετρά 41 συμμετοχές στο θεσμό της Eurovision, μία νίκη και πολλές αξέχαστες στιγμές.

Πριν 52 χρόνια, στις 6 Απριλίου του 1974, διεξήχθη ο 19ος διαγωνισμός της Eurovision στο «The Dome» του Μπράιτον της Αγγλίας και το τραγούδι «Κρασί, Θάλασσα και τ’ Αγόρι μου» που ερμήνευσε η Μαρινέλλα ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού, αλλά και μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της χώρας μας στην Eurovision.

Με διεύθυνση ορχήστρας και σύνθεση του Γιώργου Κατσαρού και με στίχους του Πυθαγόρα, το τραγούδι παρουσιάστηκε πέμπτο κατά σειρά εμφάνισης από τις 17 συμμετοχές της βραδιάς μετά την Άν-Καρίν Στρόμ της Νορβηγίας με το «The First Day of Love» και πριν του Πονγκ του Ισραήλ με το «Natati La Khayay».

Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε 7 βαθμούς που την έφεραν στην 11η θέση ανάμεσα σε 17 χώρες. Χαρακτηριστική ήταν η ατάκα της Μαρινέλλας όταν είδε τους θρυλικούς ABBA να τραγουδούν στην σκηνή: «Τι κάνουμε εμείς εδώ;».

Πασχάλης, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέσσυ Αργυράκη - Μάθημα Σολφέζ, 1977

Στις 7 Μαίου του 1977, η Ελλάδα είχε εμφανιστεί στον 22ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια ήταν η Μαρί Μιριάμ, με τη σύνθεση «L’ oiseau et l’ enfant» (Το Πουλί και το Παιδί). Η Ελλάδα συμμετείχε με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο κατέκτησε την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέσσυ Αργυράκη.

Το τραγούδι ερμηνεύτηκε δέκατο κατά σειρά εμφάνισης εκείνη τη βραδιά (μετά τους Λίνσεϊ ντε Πωλ & Μάικ Μόραν του Ηνωμένου Βασιλείου με το "Rock Bottom" και πριν τους Ilanit του Ισραήλ με το "Ahava Hi Shir Lishnayim").

Ήταν η πρώτη χρονιά που η Ελλάδα κατάφερε να μπει στην πεντάδα, με την επιτυχία του τραγουδιού να είναι διαχρονική.

Σοφία Βόσσου - Άνοιξη, 1991

Ένα τραγούδι που άντεξε στον χρόνο ήταν η «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου στον 36ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία το 1991.

Αν και ήταν φαβορί, μία αναποδιά της τελευταίας στιγμής έφερε μη αναμενόμενη βαθμολογία. Ο σαξοφωνίστας της ορχήστρας αρρώστησε ξαφνικά λίγες ώρες πριν την εμφάνιση και αντικαταστάθηκε από κάποιον λιγότερο έμπειρο, που δεν γνώριζε καλά το τραγούδι.

Στο τέλος της ψηφοφορίας, το τραγούδι συγκέντρωσε 36 βαθμούς και πήρε την 13η θέση στο διαγωνισμό αλλά παραμένει πάντα στην καρδιά μας, αφού οι περισσότεροι το έχουν ταυτίσει με την εποχή που ανθίζουν τα λουλούδια ή με κάποιον νέο έρωτα.

Καίτη Γαρμπή - Ελλάδα, Χώρα του Φωτός, 1993

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision του 1993 ήταν η 38η διοργάνωση και πραγματοποιήθηκε στο Green Glens Arena στο Μίλστριτ, της Κομητείας Κορκ της Ιρλανδίας. Η Ελλάδα στέλνει την Καίτη Γαρμπή με το «Ελλάδα, χώρα του φωτός» και τη δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη που έχει χαραχτεί στην ιστορία με χρυσά γράμματα.

Η Καίτη Γαρμπή εμφανίζεται στη σκηνή και κατακτά την 9η θέση αλλά και την καρδιά της σκηνοθέτιδας, η οποία δεν πήρε το πλάνο από το πρόσωπό της για 43 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας ρεκόρ στο θεσμό της Eurovision με το μεγαλύτερο σε διάρκεια κοντινό πλάνο στο πρόσωπο του ερμηνευτή.

«Κάθε φορά που ακούω το τραγούδι που είχα πει στη Eurovision συγκινούμαι. Κοιτάζω συνεχώς το πλάνο για να καταλάβω τι έβλεπε τότε σε ‘μένα η σκηνοθέτιδα της Eurovision και κόλλησε η κάμερα επάνω μου για 43 δευτερόλεπτα. Θαύμασα το θάρρος μου που είχα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τότε. Όταν μου ζήτησε η ΕΡΤ να πάω στον διαγωνισμό της Eurovision δεν είχα καταλάβει το μέγεθος αυτού που θα αντιμετώπιζα πριν και μετά τον διαγωνισμό. Έκανα πολύ καλά που πήγα. Επί σειρά ετών είχα προτάσεις να ξαναπάω, αυτά όμως γίνονται μία φορά. Δεν ξαναπήγα γιατί δεν βρέθηκε μία τραγουδάρα και το θεώρησα υπερβολή να το ξανακάνω», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της η Καίτη Γαρμπή.

Antique - Die for you, 2001

Το 2001 η Eurovision θα γνωρίσει την Έλενα Παπαρίζου, η οποία μαζί με τον Νίκο Παναγιωτίδη θα ερμηνεύσουν το τραγούδι «Die for you» και οι Antique θα κατακτήσουν την τρίτη θέση, κάνοντας ένα δυναμικό comeback έπειτα από δύο χρόνια απουσίας της Ελλάδας από τον διαγωνισμό.

Ο χώρος διεξαγωγής της Eurovision ήταν το Στάδιο Πάρκεν, ο μεγαλύτερος χώρος που φιλοξένησε ποτέ το διαγωνισμό μέχρι το 2019. Συνολικά 35.000 θεατές είδαν το σόου ζωντανά μέσα στο γήπεδο, σπάζοντας το ρεκόρ των 16.000 που κατείχε η Σουηδία του προηγούμενου έτους.

Το ενδυματολογικό φιάσκο της Έλενας Παπαρίζου

Σχετικά με αυτή τη συμμετοχή της, η Έλενα Παπαρίζου σε μετέπειτα συνέντευξή της, είχε μοιραστεί και ένα ατύχημα που της είχε συμβεί, λίγες ώρες πριν βγει στη σκηνή. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο podcast «POP για τις Δύσκολες Ώρες» είχε αποκαλύψει:

«Κάποια στιγμή φεύγει ένα μπουκάλι, το κρατούσε μία συνάδελφος, και έσταξε από τη μία πλευρά και έγινε μαύρη η δερματίνη, ξέβαψε. Η EBU είναι πάντα πολύ οργανωμένη, υπάρχουν γιατροί, καθαριστήρια, οτιδήποτε χρειάζεσαι είναι οργανωμένο, ώστε να ξέρει κάθε delegation πού μπορεί να πάει. Μας στέλνουν σε ένα καθαριστήριο – και ξέρετε, οι Σουηδοί με τους Δανούς και τους Νορβηγούς μιλάμε μεταξύ μας, αλλά οι Δανοί είναι λίγο πιο δύσκολο να τους καταλάβεις. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τα πάντα, κοχλάζει ο λαιμός τους με έναν τρόπο και δεν τα καταλαβαίνω όλα. Και προσπαθεί να βάλει κάποιο υγρό πάνω, αλλά γίνεται χειρότερο. Πάει να το βάλει στην πρέσα και πάει, μαύρισε όλο το ρούχο! Κλάμα, κακό, να έχω βγει από το καθαριστήριο, να κλαίω και να με ακούει όλη η Κοπεγχάγη. “Το ρούχο μου! το ρούχο μου!”. Δεν είχα άλλο ρούχο! Ήρθε όμως η Μαρίνα η Κερεκλίδου, η σχεδιάστρια από τη Σουηδία, με ό,τι ύφασμα της έμεινε και αντικατέστησε το ένα κομμάτι. Κουβαλούσε τη ραπτική μηχανή στο ξενοδοχείο, ένας χαμός. Το έκανα πρόβα και στο τέλος όλα καλά».

Μιχάλης Ρακιντζής - S.A.G.A.P.O., 2002

Αναμφίβολα η πιο ανατρεπτική συμμετοχή της Ελλάδας ήταν με το «S.A.G.A.P.O.» του Μιχάλη Ρακιντζή στην Eurovision 2002 στο Ταλίν. Μπορεί το τραγούδι να τερμάτισε στην 17η θέση ανάμεσα στις 24 συμμετοχές, ωστόσο θα μείνει για πάντα χαραγμένο στο μυαλό μας.

«Δεν θα σβήσω το παρελθόν, αλλά δεν μπορώ να μένω κολλημένος σε αυτό που έχω κάνει. Το S.A.G.A.P.O. δεν μπορώ να κρίνω εάν ήταν μπροστά για την εποχή του, ακούω τον κόσμο που το λέει. Αν το πάρω με τα διεθνή δεδομένα, δεν ήταν κάτι που θα έλεγε ο κόσμος ότι δεν έχει ξανακούσει. Ήταν ένα κομμάτι της εποχής του. Έκανα αυτό που ήθελα εκείνη τη στιγμή. Μπήκα, είδα, έφυγα», εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Μιχάλης Ρακιντζής.

Σάκης Ρουβάς - Shake it, 2004

Το 2004 ο Σάκης Ρουβάς με το «Shake it» ανακηρύσσεεται ως το απόλυτο sex symbol της Eurovision.

Ο 49oς Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision το 2004 πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, μετά τη νίκη της Σερτάμπ Ερενέρ στο διαγωνισμό του 2003 με το τραγούδι «Everyway That I Can».

Τριάντα έξι χώρες συμμετείχαν στο διαγωνισμό, προσπερνώντας το ρεκόρ των είκοσι έξι της προηγούμενης χρονιάς.

Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον Σάκη Ρουβά και το τραγούδι «Shake it» σε στίχους Νεκτάριου Τυράκη και μουσική Νίκου Τερζή.

Στο τέλος της ψηφοφορίας, έλαβε 252 βαθμούς, τερματίζοντας στην 3η θέση από τους συνολικά 24 συμμετέχοντες. Τον Σάκη Ρουβά συνόδευαν στη σκηνή η Μαρία Λυραράκη και η Ιρίνα Μανσούροβα.

Εκείνη την χρονιά ο Σάκης Ρουβάς είχε αποθεωθεί από όλη την Ευρώπη, ακόμη και από τους ανταγωνιστές του, όπως η νικήτρια της διοργάνωσης, Ρουσλάνα η οποία είχε δηλώσει ερωτευμένη με τον Έλληνα pop star. Μπορεί να μην κατέκτησε την πρώτη θέση, ωστόσο, το «Shake it» έγινε το σύνθημα όλης της Ευρώπης το 2004, με τον Σάκη Ρουβά να κάνει πάταγο.

Έλενα Παπαρίζου - My Number One, 2005

Ένα χρόνο αργότερα, το 2005, η Έλενα Παπαρίζου θα γράψει ιστορία με το «My Number One» χαρίζοντας στην Ελλάδα την πρώτη της νίκη.

Ήταν 21 Μαΐου 2005 όταν διεξήχθη ο μεγάλος τελικός της Eurovision, ο οποίος εκείνη τη χρονιά πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο της Ουκρανίας, μετά τη νίκη της εκρηκτικής Ρουσλάνα. Η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε 19η στη σκηνή και ταξίδεψε στην Ευρώπη στην Ελλάδα με τη μοναδική φωνή της, έχοντας ως συνοδεία τους ήχους μίας ποντιακής λύρας.

Στο τέλος του μεγάλου τελικού η Έλενα Παπαρίζου κατάφερε να πάρει δέκα 12άρια από τις ακόλουθες χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Αλβανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, Σουηδία, Γερμανία. Αντιθέτως, αίσθηση είχε προκαλέσει ότι η Ελλάδα δεν πήρε ούτε έναν βαθμό από πέντε χώρες: το Μονακό, τη Λευκορωσία, την Εσθονία, την Ουκρανία και τη Λετονία.

Η Έλενα Παπαρίζου κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά 230 βαθμούς και το τραγούδι θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα κομμάτια του θεσμού της Eurovision.

Τους στίχους του τραγουδιού υπέγραφε η Ναταλία Γερμανού, ενώ μουσική και τη σύνθεση -αρχικά- μόνο ο Χρήστος Δάντης, ενώ στη συνέχεια -και έπειτα από δικαστήρια- τα πνευματικά δικαιώματα του κομματιού αποδόθηκαν και στον Μάνο Ψαλτάκη. Έτσι οι συνθέτες του «My number one» έγιναν δύο.

Γιώργος Αλκαίος - Ώπα, 2010

Μετά από πολλά χρόνια ο Γιώργος Αλκαίος με το «ΏΠΑ» πήρε το ρίσκο και εμφανίστηκε στην Eurovision με ελληνικό στίχο.

Το 2010 όλη η Ελλάδα αναθάρρησε στο πρώτο μισάωρο της αποκάλυψης της βαθμολογίας των χωρών που ψήφιζαν στη Eurovision καθώς το τραγούδι «ΩΠΑ» με το οποίο είχε εμφανιστεί ο Γιώργος Αλκαίος μαζί με τους Friends στη σκηνή του Όσλο βρισκόταν συνεχώς στην πρώτη τριάδα και για λίγο υπήρξε και στην πρώτη.

Τελικά, καταποντίστηκαν όλες οι ελπίδες, όχι όμως και η ελληνική συμμετοχή που κατέκτησε την 8η θέση στην τελική κατάταξη, τερματίζοντας με 141 βαθμούς.

Μετά την Eurovision, το "ΏΠΑ" υιοθετήθηκε επίσημα από το Πανεπιστήμιο του Bournemouth στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ύμνος επιτόπιων έργων στο πρόγραμμα ανασκαφής κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου 2010.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «ΩΠΑ» ήταν το πρώτο τραγούδι από το 1998 που τραγουδήθηκε εξολοκλήρου στα ελληνικά.

Αγάθωνας & Koza Mostra - Alcohol is free, 2013

Το 2013, οι Koza Mostra με τον Αγάθωνα πήγαν κόντρα στα προγνωστικά της εποχής που τους ήθελαν να τερματίζουν κάτω από την 20η θέση στον 58ο Μουσικό Διαγωνισμό της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας, καταφέρνοντας να μπουν όχι μόνο στο top 10, αλλά τερματίζοντας στην 6η θέση.

Συγκεντρώνοντας 152 βαθμούς, το «Alcohol is free» έφερε στην Ευρώπη το ρεμπέτικο στοιχείο και αποθεώθηκε.

Αν και δεν έχει διεξαχθεί ακόμη ο τελικός της Eurovision 2026, ο Akylas με το «Ferto» έχουν ήδη γίνει σημείο αναφοράς της φετινής διοργάνωσης κατακτώντας την πρωτιά στην καρδιά των Eurofans.

Οι δύο ημιτελικοί θα προβληθούν στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός της Eurovision στις 16 Μαΐου 2026, στις 22.00 στην ΕΡΤ. Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση, στον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

