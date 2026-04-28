Eurovision: Η εντυπωσιακή σκηνή της 70ης διοργάνωσης

Με τιμή και δόξα, το πρωί της Τρίτης, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστρίας έκανε τα αποκαλυπτήρια της σκηνής της Eurovision. Οι ιθύνοντες του ORF πάτησαν το κουμπί και έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο στήσιμο της σκηνής, έτσι όπως θα τη δούμε στα τρία live σόου της φετινής διοργάνωσης.

Το Green Room τοποθετείται πλέον μέσα στην αρένα με ειδικό διάδρομο για άμεση επαφή των καλλιτεχνών με το κοινό και το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει.

https://www.instagram.com/reel/DXq0XlaDJAC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Akylas θα πατήσει το πόδι του στο stage, το Σάββατο 2 Μαΐου, όπου θα πραγματοποιήσει την πρώτη τεχνική πρόβα για το act του «Ferto». Στο πλευρό του, φυσικά, θα βρίσκεται ο Φωκάς Ευαγγελινός για να δώσει προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια.

Ο creative director έχει αποκαλύψει ότι, στη σκηνή της Eurovision, τον Akyla θα πλαισιώνουν οι ηθοποιοί Παρθένα Χοροζίδου και Χρήστος Νικολάου, αλλά και οι χορευτές Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

«Αυτοί είναι τέσσερις χαρακτήρες που θα συναντήσουν τον ήρωά μας στην τρίλεπτη παρουσία μας στη σκηνή. Κρατάμε πάντα τον ήρωα-τον χαρακτήρα που δημιούργησε ο Ακύλας από το video game», είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου της ΕΡΤ.

