Eurovision: Πότε θα κάνει ο Akylas την πρώτη πρόβα στη Βιέννη

Την 1η Μαϊου, η ελληνική αποστολή της Eurovision αναχωρεί για τη Βιέννη προκειμένου να προετοιμαστούν για τις μεγάλες και σημαντικές διαγωνιστικές βραδιές. Ο Akylas θα πατήσει το πόδι του στο stage, το Σάββατο 2 Μαΐου, όπου θα πραγματοποιήσει την πρώτη τεχνική πρόβα για το act του «Ferto». Στο πλευρό του, φυσικά, θα βρίσκεται ο Φωκάς Ευαγγελινός για να δώσει προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια.

Ο creative director έχει αποκαλύψει ότι, στη σκηνή της Eurovision, τον Akyla θα πλαισιώνουν οι ηθοποιοί Παρθένα Χοροζίδου και Χρήστος Νικολάου, αλλά και οι χορευτές Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

«Αυτοί είναι τέσσερις χαρακτήρες που θα συναντήσουν τον ήρωά μας στην τρίλεπτη παρουσία μας στη σκηνή. Κρατάμε πάντα τον ήρωα-τον χαρακτήρα που δημιούργησε ο Ακύλας από το video game», είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου της ΕΡΤ.

«Είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να μεταφέρει όμορφα συναισθήματα. Μού στέλνουν πολλά μηνύματα και με συγκινούν, αν έπρεπε όμως να ξεχωρίσω ένα θα ήταν εκείνο από ένα παιδί. Μου έστειλε και μου είπε τραγουδούσες στον δρόμο, δούλευες σε κουζίνες και τώρα είσαι στη Eurovision. “Τώρα νιώθω ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ”, μού τόνισε. Νιώθω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που ήθελα να κάνω μέσα από το “ταξίδι” μου στον διαγωνισμό. Το να εμπνεύσω πραγματικά, παιδιά που το έχουν ανάγκη. Που μπορεί να μην είναι από μεγάλες οικογένειες, να μην προέρχονται από “λεφτά”. Ότι πραγματικά αν πιστέψεις στον εαυτό σου και αν δουλέψεις σκληρά, μπορεί να ανταμειφθείς. Μπορείς να ανταμειφθείς κάποια στιγμή. Ήμουν και εγώ ένα παιδί το οποίο είχα ανάγκη να βλέπω έναν τέτοιο άνθρωπο να κάνει αυτά που ονειρεύεται. Και πραγματικά ελπίζω να βοηθήσω έστω και στο ελάχιστο ένα παιδί να πιστέψει λίγο παραπάνω στον εαυτό του», τόνισε ο Akylas επίσης.

