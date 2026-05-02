Αγγλία: Δίδυμες αδερφές γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, αλλά έχουν διαφορετικούς πατέρες

Οι δίδυμες αδερφές Μισέλ και Λαβίνια Όσμπορν από την Αγγλία είχαν πάντα μια ιδιαίτερη σχέση. Όμως, όταν η Λαβίνια έλαβε ένα email με τα αποτελέσματα ενός τεστ DNA που είχε κάνει τον Σεπτέμβριο του 2022, την κατέκλυσε ένα αίσθημα φόβου.

«Νομίζω ότι βαθιά μέσα μου, το ήξερα», είπε.

Τα αποτελέσματα του τεστ αποκάλυπταν κάτι απίστευτο: η Λαβίνια δεν είχε τον ίδιο πατέρα με την δίδυμη αδερφή της, Μισέλ.

Παρά το γεγονός ότι συλλήφθηκαν φυσιολογικά, μεγάλωσαν μαζί στην ίδια μήτρα και γεννήθηκαν από την ίδια μητέρα με διαφορά λίγων λεπτών μεταξύ τους, η Λαβίνια και η Μισέλ είναι ετεροθαλείς αδελφές.

Η περίπτωση της Μισέλ και της Λαβίνια, 49 ετών, εξηγείται από μια απίστευτα σπάνια βιολογική διαδικασία που ονομάζεται ετεροπατρική υπεργονιμοποίηση, σύμφωνα με την οποία, μια γυναίκα θα πρέπει να παράγει περισσότερα από ένα ωάρια κατά τη διάρκεια του ίδιου κύκλου, τα ωάρια θα πρέπει να γονιμοποιηθούν επιτυχώς από σπέρμα διαφορετικών ανδρών και τα έμβρυα που προκύπτουν θα πρέπει να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Μόνο περίπου 20 τέτοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί παγκοσμίως και αυτή της Μισέλ και της Λαβίνια είναι η μοναδική που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Δεν εξεπλάγην»

Για τη Λαβίνια, η αποκάλυψη αυτή ήταν καταστροφική. Αυτή και η Μισέλ βίωσαν μια δύσκολη παιδική ηλικία, κατά την οποία μετακινούνταν από το ένα σπίτι στο άλλο και από τον έναν φροντιστή στον άλλο. Το μόνο πράγμα που ήταν σταθερό στη ζωή της, ήταν η δίδυμη αδερφή της.

«Ήταν το μόνο πράγμα για το οποίο ήμουν σίγουρη, το μόνο πράγμα για το οποίο ήμουν βέβαιη», είπε η Λαβίνια στο BBC. «Αλλά πλέον δεν είναι».

Ωστόσο, η Μισέλ έχει άλλη άποψη.

«Δεν εξεπλάγην», είπε η Μισέλ, από την πλευρά της. «Η αλήθεια είναι ότι αυτό που συνέβη είναι πραγματικά παράξενο, περίεργο και σπάνιο – αλλά βγάζει νόημα».

Η μητέρα της Μισέλ και της Λαβίνια ήταν μόλις 19 ετών όταν τις γέννησε στο Νότιγχαμ το 1976. «Είχε πέσει θύμα κακοποίησης από τον πατριό της», εξηγεί η Μισέλ. «Πηγαινοερχόταν από ανάδοχες οικογένειες και ιδρύματα καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας».

Όταν η Μισέλ και η Λαβίνια μεγάλωσαν λίγο, και ρώτησαν την μητέρα τους ποιος ήταν ο πατέρας τους, εκείνη τους είπε ότι ήταν ένας άνδρας με το όνομα Τζέιμς. «Δεν ήταν παρών στη ζωή μας», συνέχισε η Μισέλ.

Η μητέρα τους ήταν επίσης απούσα για μεγάλο μέρος της ζωής τους. Όταν τα κορίτσια ήταν πέντε ετών, η μητέρα τους ξεκίνησε να σπουδάζει στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου και άφησε τις κόρες της στο Νότιγχαμ με τη μητέρα της καλύτερης φίλης της, την οποία οι δίδυμες αποκαλούν «γιαγιά».

«Η γιαγιά μας ήταν πολύ αυστηρή – δεν ήταν καθόλου συναισθηματική ή τρυφερή. Το μόνο άτομο που είχα στην ζωή μου ήταν η Μισέλ», λέει η Λαβίνια.

Από την πλευρά της, η Μισέλ εξήγησε ότι όσο είχε τη δίδυμη αδελφή της, ένιωθε ασφαλής. «Ήμασταν οι δυο μας ενάντια στον κόσμο».

Σε ηλικία 10 ετών, τα κορίτσια πήγαν να ζήσουν με τη μητέρα τους στο Λονδίνο. Όμως, μέσα σε λίγα χρόνια, η μητέρα τους τις έστειλε να ζήσουν σε μια από τις παλιές ανάδοχες οικογένειες της. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί η μαμά τους δεν ήθελε να είναι κοντά τους. «Σωματικά και συναισθηματικά, ήταν πάντα απόμακρη», εξηγεί η Λαβίνια.

Το τεστ DNA

Αφού απουσίαζε για το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής τους ηλικίας, ο Τζέιμς επέστρεψε στη ζωή των κοριτσιών όταν εκείνες ήταν έφηβες. Η Λαβίνια κατάφερε να τον εντοπίσει – και ενώ νόμιζε ότι αυτός ήταν πράγματι ο πατέρας της, η Μισέλ δεν ένιωθε το ίδιο. Βαθιά μέσα της, υπήρχαν αμφιβολίες.

Στα τέλη του 2021, η μητέρα τους διαγνώστηκε με πρόωρη άνοια και δεν ήταν πλέον σε θέση να επικοινωνεί ξεκάθαρα. Τότε, η Μισέλ έτυχε να δει μια φωτογραφία του Τζέιμς όταν ήταν νέος και άρχισε να σκέφτεται όλο και περισσότερο ότι δεν θα μπορούσε να είναι ο πατέρας της.

«Απλά σκέφτηκα ότι δεν μου μοιάζει καθόλου», είπε η Μισέλ. «Έτσι αγόρασα ένα τεστ DNA».

Ωστόσο, η Μισέλ δεν σκέφτηκε ότι τα αποτελέσματα του τεστ θα μπορούσαν να επηρεάσουν και τη Λαβίνια. Τα αποτελέσματα έφτασαν στις 14 Φεβρουαρίου 2022 – την ίδια ημέρα που πέθανε η μητέρα των κοριτσιών.

Το επώνυμο του Τζέιμς δεν εμφανιζόταν στα αποτέλεσμα της Μισέλ – δεν ήταν ο πατέρας της.

Ωστόσο, έπειτα από εβδομάδες έρευνας, η Μισέλ ανακάλυψε ότι ο πατέρας της ήταν ο Άλεξ, ο αδελφός μιας γυναίκας που ήταν φίλη με τη μητέρα τους. Η Μισέλ επικοινώνησε με μερικά μέλη της οικογένειας του Άλεξ, τα οποία την προειδοποίησαν ότι ο Άλεξ πάλευε με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά εδώ και χρόνια και ζούσε στους δρόμους.

Παρόλα αυτά, τα κορίτσια συναντήθηκαν με την Ολιβίν, συγγενή του Άλεξ, με την οποία η Μισέλ ένιωσε μια άμεση σύνδεση. «Απλά ήξερα ότι ήταν συγγενής μου», είπε.

Αλλά αυτήν την φορά, η Λαβίνια δεν ένιωθε το ίδιο. Έτσι αποφάσισε να κάνει και αυτή τεστ DNA. Δεν περίμενε να πάρει διαφορετικό αποτέλεσμα από τη Μισέλ, αλλά ήθελε να βεβαιωθεί.

«Απλά ήθελα μια επιβεβαίωση», είπε.

Όταν είδε τα αποτελέσματα κατάλαβε ότι η Μισέλ δεν ήταν η δίδυμη αδερφή της, καθώς ο Άλεξ δεν ήταν ο πατέρας της. Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τα αποτελέσματα, διαπίστωσε ότι ούτε ο Τζέιμς ήταν ο πατέρας της.

Ωστόσο, όταν κοίταξε τα αποτελέσματα η Μισέλ, εντόπισε τον Άρθουρ, τον βιολογικό πατέρα της δίδυμης αδερφής της, Λαβίνια και έκαναν ένα ταξίδι για να τον συναντήσουν στο σπίτι του, στο Δυτικό Λονδίνο.

«Ήταν λίγο νευρικός, αλλά ήταν εξωστρεφής – όπως εγώ», είπε η Λαβίνια. Πριν χωρίσουν, η Λαβίνια φίλησε τον Άρθουρ στο μάγουλο. «Απλά ένιωσα την ανάγκη να το κάνω».

Έκτοτε η Λαβίνια και ο Άρθουρ συναντιούνται αρκετές φορές τον μήνα, συχνά μαζί με τη Μισέλ. «Νιώθω ότι βρήκα ένα μέρος όπου ανήκω, και αυτό το μέρος είναι δίπλα στον πατέρα μου», λέει η Λαβίνια.

Η Μισέλ γνώρισε επίσης τον βιολογικό της πατέρα, τον Άλεξ, μέσω άλλων μελών της οικογένειας του. «Ήταν σαφώς υπό την επήρεια ναρκωτικών», είπε η Μισέλ.

Η ομοιότητα μεταξύ τους ήταν αναμφισβήτητη.

«Είναι ο πατέρας μου και εγώ η κόρη του, αλλά δεν νιώθω ότι θέλω να τον έχω στην ζωή μου», είπε. «Απλά ήθελα να ξέρω ποιος είναι».