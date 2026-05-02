Το ξεκάθαρο μήνυμα της Θύρας 13 μετά την τιμωρία Γιαννακόπουλου: «Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε»

Η Θύρα 13 έστειλε το δικό της ξεκάθαρο μήνυμα, μετά την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τη Euroleague.

Newsbomb

Παναθηναϊκός
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Θύρα 13 πήρε θέση για την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τη Euroleague, στέλνοντας δημόσιο μήνυμα στήριξης προς τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού.

Οι οργανωμένοι οπαδοί των «πράσινων» εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους μέσω ανάρτησης, υπογραμμίζοντας ότι: «Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε μπροστά στη 13».

Παράλληλα, σχολίασαν με αιχμηρό τρόπο την απόφαση της διοργανώτριας αρχής, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την τιμωρία που επιβλήθηκε. «Αν το πάθος επιφέρει ποινή, τιμωρήστε μας όλους», ανέφερε το μήνυμα της Θύρας 13, το οποίο συνοδευόταν από σχετικές φωτογραφίες.

Το μήνυμα της Θύρας 13

«Αν το πάθος επιφέρει ποινή, τιμωρήστε μας όλους.

Ομάδα - κόσμος - διοίκηση μια γροθιά.

Μαζί στις ήττες.

Μαζί και στις τιμωρίες.

Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε μπροστά στη 13».

thyra-13.jpg

Επίσης, ο «πράσινος» Σύνδεσμος στον Βύρωνα έγραψε: «Στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμη φορά. Μια ακόμη προκλητική απόφαση κατά του προέδρου άρα και του Παναθηναϊκού μας χωρίς κανένα λόγο από την ανήθικη Ευρωλίγκα που για χρόνια εμμένει στην εχθρική στάση κατά της μεγαλύτερης ομάδας της Ευρώπης στο άθλημα.

Ο οργανισμός της τιμημένης ομάδας μπάσκετ βασίστηκε στην ισχύ εν τη ενώσει τόσα χρόνια και γιγαντώθηκε από αυτό και όποιος το εχθρεύεται θα στεκόμαστε απέναντί του γιατί θέλουμε τον Παναθηναϊκό μας υγιή και δυνατό και αυτό μας ενδιαφέρει.

Δημήτρη Γιαννακόπουλε κάνε τους να καταλάβουν ότι η Ευρωλίγκα δεν είναι κτήμα τους να φέρονται ρεβανσιστικά σε όποια ομάδα έχει αμφισβητήσει όλο αυτό το αίσχος τόσων ετών και σε περιμένουμε να παρευρεθείς στις εξέδρες του ΟΑΚΑ και ενωμένοι να πανηγυρίσουμε την πρόκριση της ομάδας στο F4 της καταπράσινης Αθήνας μας».

Διαβάστε όλες τις αθλητικές ειδήσεις στο ανανεωμένο Onsports

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Έξι Ιρανοί διαδηλωτές τραγουδούν λίγο πριν απαγχονιστούν

14:48LIFESTYLE

Eurovision 2026: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα της Ελλάδας

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν προϊστορικό φίδι γιγαντιαίων διαστάσεων - Το μεγαλύτερο που έχει υπάρξει ποτέ

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το διαμέρισμα-κολαστήριο με τις «κρατούμενες» ηλικιωμένες της 72χρονης

14:35WHAT THE FACT

Διάσημος αστροφυσικός αποκάλυψε τι συμβαίνει στο σώμα μας αφού πεθάνουμε

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

14:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Δεν πρέπει να εκτυπώνετε την απόδειξη στο ΑΤΜ και αυτοί είναι οι λόγοι

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάτρα: SUV προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και παρέσυρε πεζή

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια τον Μάιο στην Ελλάδα: Οι φορές που η άνοιξη ντύθηκε στα λευκά

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αναβάλλεται για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης που διατηρούσε παράνομα γηροκομείο

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Χήρα 55 ετών γνώρισε ξανά τον έρωτα, μέσω Tik Tok, σε 29χρονο Τζαμαϊκανό - «Είναι τα πάντα για μενα»

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Δύο χρόνια πολέμου στο Ιράν, και σχεδόν όλοι έχουν βγει χαμένοι

13:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη και big data στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής: Πώς η εφορία βλέπει τα χρήματα από τα social media των influencers πριν δηλωθούν

13:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Το ξεκάθαρο μήνυμα της Θύρας 13 μετά την τιμωρία Γιαννακόπουλου: «Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε»

13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

13:09LIFESTYLE

Eurovision 2026: Συγκινεί η αδελφή του Akylas - «Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ»

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Μαχαίρωσε συγκρατούμενό του για «λόγους τιμής»

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Είναι το ακριβό ελαιόλαδο όντως καλύτερο για τον εγκέφαλο;

12:58ΚΑΙΡΟΣ

Πρωτομαγιά με -3 βαθμούς Κελσίου: Πού καταγράφηκε η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός σε τροχαίο 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου πριν την εξαφάνισή του - Τι αποκαλύπτει η σύζυγός του

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον-Φωτιά σε κατάστημα: Δεύτερο πλήγμα για τον «βασιλιά των ανταλλακτικών» - Η ολική καταστροφή της επιχείρησης και η απαγωγή το 2021

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια τον Μάιο στην Ελλάδα: Οι φορές που η άνοιξη ντύθηκε στα λευκά

12:35ΚΟΣΜΟΣ

«Bαθιά μέσα μου το ήξερα»: Δίδυμες αδερφές γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, αλλά έχουν διαφορετικούς πατέρες

14:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Δεν πρέπει να εκτυπώνετε την απόδειξη στο ΑΤΜ και αυτοί είναι οι λόγοι

12:26LIFESTYLE

Η Σάρον Στόουν πόζαρε στα 68 της με μπικίνι, χωρίς φίλτρο και «έβαλε» τα γυαλιά στους followers της

11:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ο λογαριασμός θα κλείσει για πνευματική συντήρηση»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Χήρα 55 ετών γνώρισε ξανά τον έρωτα, μέσω Tik Tok, σε 29χρονο Τζαμαϊκανό - «Είναι τα πάντα για μενα»

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: «2.000 ευρώ ή θα την βρεις σε κάδο» - Οι απειλές της ιδιοκτήτριας του γηροκομείου-κολαστήριο σε κόρη ηλικιωμένης - Αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς

12:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Πέθανε ο θρύλος της Formula 1, Άλεξ Ζανάρντι, σε ηλικία 59 ετών

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Τα χειρότερα ψυχρά μέτωπα είναι το πρώτο και το τελευταίο

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Δρόμοι-«ζούγκλα» στην Αττική: Οδηγοί περιγράφουν συμπλοκές που έχουν ζήσει - «Μου έβγαλαν μαχαίρι»

14:35WHAT THE FACT

Διάσημος αστροφυσικός αποκάλυψε τι συμβαίνει στο σώμα μας αφού πεθάνουμε

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Ολυμπία Κηρύκου 30 χρόνια μετά: Ποιοι προσπαθούν να «θολώσουν» τα νερά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ