Απάντηση Γιαννακόπουλου: «Πόσο με φοβάστε; Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο;»

Η απόφαση-σκάνδαλο της EuroLeague έφερε την άμεση αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε μέσω Instragram, σχολιάζοντας με καυστικό τρόπο τη βαριά τιμωρία του και αυτούς που την επιδίωξαν, ωστόσο εξέφρασε την πίστη του πως το «τριφύλλι» θα καταφέρει να φτάσει μέχρι την κατάκτηση της κούπας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η EuroLeague μου επέβαλε ποινή 3 αγωνιστικών. Δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο, γιατί πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα ένα φάουλ. Ουαου.

Δεν μπορώ να πάω στο ματς με τη Βαλένθια κι αν κερδίσουμε δεν θα μπορώ να πάω στο Final Four. Φυσικά το ήξερα αυτό από το πρωί. Το έγραψαν όλα τα ελληνικά site που είναι πολύ κοντά στους κόκκινους. Ξέρετε, συγκοινωνούντα δοχεία.

Πόσο με φοβάστε ρε; Κρυφτείτε πίσω από τις μάσκες σας. Κέντρικ, Χέιζ, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, Τζέριαν, Ρόγκα, Ματίας ποιος θα μου φέρει το τρόπαιο στο Σούνιο οδικώς μετά τη νίκη;».

