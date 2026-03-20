«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το «μυστικό» του κοριτσιού των ονείρων MAGA

Μία όμορφη ξανθιά του αμερικανικού στρατού έχει κάνει «θραύση« στο διαδίκτυο, είτε ποζάροντας με ένα μαχητικό αεροσκάφος F-22 Raptor, είτε φορώντας στολή παραλλαγής, είτε περπατώντας δίπλα από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη ημέρα των επιθέσεων στο Ιράν.

Ο λογαριασμός της, έγινε ανάρπαστος και ο αριθμός των ακολούθων της εκτινάχθηκε σε περισσότερο από ένα εκατομμύριο, μέσα σε 4 μήνες αφότου ξεκίνησε τις δημοσιεύσεις.

Όπως ήταν επόμενο, το ενδιαφέρον έστρεψε την προσοχή και των ειδησεογραφικών δικτύων, που αναζήτησαν πληροφορίες της... Το αποτέλεσμα της έρευνας της Washington Post ήταν απογοητευτικό για τους θαυμαστές της Τζέσικα.

Une influenceuse générée par IA ayant pour but de vendre des contenus pour adultes et de faire la propagande MAGA. Voici Jessica Foster, dont le profil Instagram créé en décembre 2025 dépasse aujourd'hui le million d’abonnés.

Οι ειδικοί λένε ότι πιθανότατα δημιουργήθηκε από μια γεννήτρια εικόνων τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν υπάρχει δημόσιο αρχείο της στρατιωτικής θητείας της Φόστερ και ο λογαριασμός, παρόλο που δεν χαρακτηρίζεται ως AI, είναι γεμάτος με ενδείξεις ότι είναι ψεύτικη. Ανάμεσα σε πολλές από τις αναρτήσεις της υπέρ του Τραμπ, η Φόστερ εμφανίζει επίσης αρκετά τα πόδια της.

Η viral απογείωση της Φόστερ υπογραμμίζει μια ολοένα και πιο διαδεδομένη στρατηγική πολιτικής για να κερδίσει την προσοχή στο διαδίκτυο και οφέλη για τους δημιουργούς.

Μια εκδοχή της στρατηγικής παρατηρείται στο Ιράν, όπου εκατοντάδες βίντεο δείχνουν Ιρανές στρατιωτίνες και πιλότους να επευφημούν τον στρατό της χώρας έχουν πολλαπλασιαστεί στο διαδίκτυο, όπως ανέφερε το BBC. Ένα ενδεικτικό σημάδι ότι είναι ψεύτικα: Το Ιράν απαγορεύει στις γυναίκες μάχιμους ρόλους.

Ο Σαμ Γκρέγκορι, εκτελεστικός διευθυντής της Witness, μιας ομάδας υπεράσπισης βίντεο που ερευνά τα deepfakes, είπε ότι η Φόστερ αποτελεί παράδειγμα του πόσο παραπλανητικές μπορεί να είναι οι γεννήτριες βίντεο AI.

Στήνουν έναν χαρακτήρα με συνέπεια μέσω της χρήσης πολλαπλών φωτογραφιών και βίντεο, ή τοποθετώντας τον δίπλα σε πραγματικά δημόσια πρόσωπα, κάνοντάς τον να φαίνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο των πραγματικών γεγονότων.

Εφαρμόζοντας πολιτικές παγίδες και τρέχοντα γεγονότα στις ψεύτικες ζωές αυτών των χαρακτήρων, οι δημιουργοί τους προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή των ανθρώπων, και στη συνέχεια να τους μεταφέρουν σε μια πλατφόρμα επί πληρωμή, όπου ο χρήστης καλείται να πληρώσει για πιο μακάβριες σκηνές.

Το άγνωστο άτομο που διαχειρίζεται τον λογαριασμό Foster δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό. Αφού η Washington Post ζήτησε σχόλιο, ο λογαριασμός δημοσίευσε την Τετάρτη μια νέα φωτογραφία που δείχνει την Φόστερ να ταξιδεύει σε στρατιωτικό σκάφος στα Στενά του Ορμούζ.

Εκπρόσωπος του Στρατού είπε ότι οι αξιωματούχοι εκεί δεν μπορούσαν να βρουν αρχεία της Φόστερ. Το Instagram αφαίρεσε τον λογαριασμό της Foster για παραβίαση των πολιτικών του αργά την Πέμπτη, δήλωσε εκπρόσωπος της Meta. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αιτήματα της εφημερίδας για σχολιασμό.

Περισσότερες από 50 φωτογραφίες και βίντεο αναρτήθηκαν τους μήνες που ακολούθησαν, αποκαλύπτοντας μια πολυάσχολη σειρά συναντήσεων με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον αστέρα του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι.

«Η καλύτερη δουλειά στον κόσμο», έγραφε μια λεζάντα με ένα βίντεο τον περασμένο μήνα που έδειχνε τη Φόστερ με κράνος και τακτικό γιλέκο.

Οι στιγμές ήταν εξαιρετικά περίεργες, αλλά ακόμη και οι λεπτομέρειες πρόσφεραν τα δικά τους δώρα. Τα διακριτικά στις στολές μάχης και υπηρεσίας της υποδηλώνουν ένα μπερδεμένο μείγμα προσόντων, υποδεικνύοντας ότι είναι είτε λοχίας, απόφοιτος σχολής Ranger ή στρατηγός ενός αστεριού.

Σε μια φωτογραφία, απεικονίζεται να δίνει μια ομιλία στη «Διάσκεψη για τα Σύνορα της Ειρήνης», μια μπερδεμένη εκδοχή του νέου Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ.

Σε ένα άλλο, στο οποίο εμφανίζεται να κρατά αιχμάλωτο τον Νικολάς Μαδούρο, πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας, η στολή της αναφέρει το μικρό της όνομα εκεί που θα έπρεπε να αναφέρει το επώνυμό της.