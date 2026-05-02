Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

Σήμερα, Παρασκευή 1η Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Έσπερου μάρτυρος και της Οσίας Ματρώνης εκ Ρωσίας, των μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου, του οσίου Ιορδάνου του θαυματουργού,  τουΣάββα επισκόπου Δαφνουσίας, του Αθανασίου του Πατελλαρίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Αθανασίου του εκ Ρωσίας και του Βασιλείου του δια Χριστόν σαλού.

Γιορτή σήμερα - Προφήτης Ιερεμίας
Προφήτης Ιερεμίας
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος,
  • Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα,
  • Νάσα, Σούλη *
  • Έσπερος, Εσπέρα, Εσπερία
  • Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας, Αυγέρου,
  • Αυγερού
  • Ματρώνα, Ματρόνα *

Οσία Ματρώνα εκ Ρωσίας


Κατά κόσμον Ματρώνα Ντιμιτρίεβνα Νικόνοβα, είναι μία από τις πιο αγαπητές και δημοφιλείς σύγχρονες αγίες της Ρωσίας, γνωστή για την υπομονή της στις θλίψεις και τα αναρίθμητα θαύματά της. Γεννήθηκε τυφλή το 1881 στο χωριό Σεμπίνο της επαρχίας Τούλα, χωρίς καθόλου οφθαλμικούς βολβούς, αλλά ήδη από την παιδική της ηλικία ο Θεός την προίκισε με το χάρισμα της διοράσεως. Σε ηλικία 17 ετών έχασε και τη χρήση των ποδιών της, παραμένοντας παράλυτη για το υπόλοιπο της ζωής της, ωστόσο, παρά τις αναπηρίες της, δεν παραπονέθηκε ποτέ, θεωρώντας την κατάστασή της ως πνευματική ευλογία.

Το 1925 μετακόμισε στη Μόσχα, όπου έζησε καταδιωκόμενη από το σοβιετικό καθεστώς, γι’ αυτό και άλλαζε συνεχώς κατοικία φιλοξενούμενη από πιστούς, για να αποφεύγει τη σύλληψή της. Παρά τις κακουχίες, δεχόταν καθημερινά δεκάδες ανθρώπους που κατέφευγαν σε αυτήν για παρηγοριά, συμβουλές και ιάσεις. Λέγεται ότι, ακόμη και ο Στάλιν την επισκέφθηκε κρυφά κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Γερμανοί απειλούσαν τη Μόσχα. Η Ματρώνα διέθετε το χάρισμα να γνωρίζει τις αμαρτίες και τις σκέψεις των ανθρώπων, καθώς και να προλέγει μελλοντικά γεγονότα. Δίδασκε την απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό, τη συχνή εξομολόγηση και την προσευχή. Ελεγε χαρακτηριστικά: «Μετά τον θάνατό μου, ελάτε στον τάφο μου και πείτε μου τα πάντα σαν να είμαι ζωντανή, και εγώ θα σας ακούσω και θα σας βοηθήσω». Εκοιμήθη ειρηνικά στις 2 Μαΐου 1952. Η αγιοκατάταξή της έγινε το 1999 και τα λείψανά της μεταφέρθηκαν στη Μονή της Προστασίας της Θεοτόκου (Pokrovsky) στη Μόσχα, όπου σχηματίζονται καθημερινά ουρές χιλιάδων πιστών για να την προσκυνήσουν.

Διαβάστε επίσης

07:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιφέστο Τσίπρα: Οι προτάσεις για Εργασία, Θεσμούς, Κράτος, Διακρίσεις, Οικολογία και AI

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ο υπερηχητικός πύραυλος «Dark Eagle» των ΗΠΑ δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Παγωμένος Μάιος: Που θα βρέξει σήμερα και που θα πέσουν χιόνια

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ προκαλούν ασφυξία στο Ιράν: Ο ναυτικός αποκλεισμός «πάγωσε» έσοδα 5 δισεκατομμυρίων

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια και ο ρόλος των γονέων

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο «πιστολέρο»: Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα... μάγια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Μαΐου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι υποσχέθηκε ενίσχυση της αεράμυνας σε Οδησσό και Ντνίπρο

04:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 8 Μαΐου

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Απεργία διαρκείας κήρυξε η εργατική συνομοσπονδία

04:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εγκρίθηκαν πωλήσεις πολεμικού υλικού 8,6 δισ. δολαρίων στην Μέση Ανατολή

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: 12 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν

01:57ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εκατοντάδες συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά

01:29ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Καταδικάζει τις νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ

00:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αποσύρουν 5000 στρατιωτικούς από την Γερμανία μέσα στο επόμενο έτος

00:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο «πιστολέρο»: Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα... μάγια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

19:59WHAT THE FACT

Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

06:25ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια και ο ρόλος των γονέων

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό ταξίδι bro...»

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

21:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Γιαννακόπουλου: «Πόσο με φοβάστε; Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο;»

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Παγωμένος Μάιος: Που θα βρέξει σήμερα και που θα πέσουν χιόνια

22:45LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Την συγχώρησα, η ασθένεια της μου έδωσε χρόνο να την καταλάβω καλύτερα

11:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έτσι συνέλαβα τον 89χρονο πιστολέρο»: Πώς ο αστυνομικός ξεγέλασε τον ηλικιωμένο σε ξενοδοχείο

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Μπάρος: Η άμμος της Σαχάρας χρωματίζει το χιόνι του θρυλικού υψηλότερου περάσματος της Ελλάδας

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή διάψευση Ράμμου για το Επικρατείας του Τσίπρα: «Γελοίες ειδήσεις»

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός», λέει ένοικος διαμερίσματος που πήρε φωτιά

21:23LIFESTYLE

Λευτέρης Σουλτάτος για Βάσω Λασκαράκη: «Χρόνια πολλά στη γυναίκα που έγινε η δύναμή μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ