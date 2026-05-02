Ίλιον-Φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών: Η οικονομική καταστροφή και η απαγωγή του ιδιοκτήτη το 2021

Ο ιδιοκτήτης περιμένει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια της πυρκαγιάς που κατέστρεψε την επιχείρηση και τα διαμερίσματα.

Ολοσχερώς καταστράφηκε η επιχείρηση ανταλλακτικών στο Ίλιον, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης κι εκτός από την επιχείρηση κατέστρεψε και 8 διαμερίσματα.

Η φωτιά έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις με συνέπεια να επεκταθεί και στους πάνω ορόφους του κτιρίου καταστρέφοντας συνολικά 8 διαμερίσματα στους δύο ορόφους πάνω από την επιχείρηση.

Ευτυχώς που το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε διαφορετική περίπτωση υπήρχε πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να υπήρχαν ανυπολόγιστες συνέπειες...

Χαρακτηριστικά, ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε τη δραματική κατάσταση λέγοντας στον ΑΝΤ1: «Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός από εδώ μέσα». Η φράση αποτυπώνει το μέγεθος του κινδύνου που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι τη στιγμή που οι φλόγες τύλιγαν το κτίριο.

Η μαρτυρία του Γιώργου Κυπαρίσση

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος από όπου ξεκίνησε η φωτιά, αναμένει πλέον το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του περιστατικού, ενώ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Όπως ανέφερε στο ίδιο μέσο, «ήταν η γυναίκα με τα παιδιά μου εδώ και είδε μία φωτιά να βγαίνει από μπροστά. Έτρεξαν όλοι πανικόβλητοι και άρχισαν να σκάνε διάφορα πράγματα και λαμπάδιασε όλο το κτίριο μέσα σε ελάχιστη ώρα».

Παράλληλα σημείωσε πως «Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολα για εμάς. Ακόμα δεν έχω συνέλθει από όσα βίωσα εγώ και η οικογένειά μου με την απαγωγή. Η ηλικιωμένη μητέρα μου ήταν εκεί και μας ειδοποίησε για τη φωτιά. Το μαγαζί το έχουμε από το 1989 στο σημείο». Όπως πρόσθεσε, το κατάστημα τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε κυρίως για τον ηλικιωμένο πατέρα του, ενώ οι γονείς του διαμένουν στον επάνω όροφο.

«Είναι μεγάλη η καταστροφή, ευτυχώς κανείς από τις πέντε οικογένειες που έμεναν στους επάνω ορόφους δεν τραυματίστηκε. Περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για να δούμε τι προκάλεσε την πυρκαγιά», τόνισε.

Η απαγωγή το 2021

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης των ανταλλακτικών που έγινε στάχτη, είναι ο Γιώργος Κυπαρίσσης, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021. Ήταν η 29η Δεκεμβρίου του 2021, όταν ενώ επέστρεφε στο σπίτι του, τον σταμάτησαν, τον κατέβασαν από το αμάξι, του έβαλαν κουκούλα, και τον οδήγησαν σε κρησφύγετο, όπου τον κράτησαν για περισσότερους από 2 μήνες ζητώντας λύτρα από την οικογένειά του.

Οι απαγωγείς, αρχικά ζητούσαν 1.000.000 ευρώ, ενώ μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις μείωσαν την απαίτησή τους στο ποσό των 800.000 ευρώ με την παράδοση των λύτρων να γίνεται τελικά στις 2 Μαρτίου.

Τα λύτρα παραδόθηκαν από τους οικείους του επιχειρηματία κάπου στη Φυλή, ενώ εκείνος αφέθηκε ελεύθερος σε δασώδη περιοχή κοντά στα κτήματα στο Τατόι. Η απαγωγή έγινε στις 29 Δεκεμβρίου του 2021 κι ο επιχειρηματίας αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από 66 ημέρες, στις 4 Μαρτίου.

Τελικά, οι δράστες της απαγωγής, ταυτοποιήθηκαν ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και βιντεοληπτικού υλικού κι οδηγήθηκαν ενώπιον των Αρχών. Επρόκειτο για δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν κι οδηγήθηκαν στη φυλακή.

