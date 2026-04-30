Φωτιά στο Ίλιον: Βίντεο από τη μάχη με τις φλόγες και τους καπνούς
Νέα πλάνα από τη μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες
- Ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Ίλιον με επέκταση των φλόγων στα διαμερίσματα από πάνω.
- Βίντεο που δείχνει τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς δημοσιεύτηκε από χρήστη του Facebook.
- Περίοικοι ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις από το κατάστημα κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
- Η τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές οχημάτων σε τέσσερις διασταυρώσεις της περιοχής.
Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Ίλιον έρχεται στη δημοσιότητα
Χρήστης του facebook δημοσίευσε πλάνα από τις δραματικές προσπάθειες κατάσβεσης, κι ενώ οι φλόγες είχαν επεκταθεί στα διαμερίσματα πάνω από το κατάστημα.
Περίοικοι ανέφεραν στο Newbomb και τον Χάρη Γκίκα πως ακούστηκαν εκρήξεις από το κατάστημα.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η τροχαία λόγω της φωτιάς.
Συγκεκριμένα, διενεργούνται οι εξής εκτροπές οχημάτων:
- 1. Πηνελόπης και Καπετάν Βέρα
- 2. Εκάβης και Αφροδίτης
- 3. Αφροδίτης και Πηνελόπης
- 4. Ανδρομάχης και Ιερού Λόχου
