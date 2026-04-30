Φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον: Ποιοι δρόμοι έκλεισαν
Σε ποιες οδούς πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στην περιοχή του Ίλιον που σημειώθηκε η φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών.
Ειδικότερα διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
- Πηνελόπης και Καπετάν Βέρα
- Εκάβης και Αφροδίτης
- Αφροδίτης και Πηνελόπης
- Ανδρομάχης και Ιερού Λόχου
