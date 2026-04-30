Μαρτυρία για τη φωτιά στο Ίλιον: «Η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη, ακουγόντουσαν εκρήξεις»

Προσπάθειες της πυροσβεστικής να περιορίσουν τη μεγάλη φωτιά στο Ίλιον

Snapshot Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Ίλιον και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσής της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Ίλιον.

Κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο Newsbomb.gr, σε μαρτυρία της εξήγησε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στις 3 περίπου το μεσημέρι ενώ κατήγγειλε ότι υπήρξε καθυστέρηση στην άφιξη πυροσβεστικού οχήματος στο σημείο που είχε ως αποτέλεσμα να «φουντώσει» η φωτιά.

«Είδα τον καπνό και ήρθα. Άρχισε γύρω στις 3. Άργησε η πυροσβεστική. Ήρθε ένα όχημα που άδειασε πάρα πολύ γρήγορα. Η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη και το επόμενο αυτοκίνητο ήρθε 20 λεπτά μετά», ανέφερε αρχικά η μάρτυρας και συνέχισε:

«Ακουγόντουσαν εκρήξεις που σημαίνει ότι είχε κάποια εύφλεκτα (υλικά)».

Στη συνέχεια η κάτοικος της περιοχής ανέφερε πως ανησύχησε για κάποιους ηλικιωμένους που έμεναν στο σημείο, ωστόσο όπως σημείωσε τους απομάκρυναν από το χώρο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένη μάρτυρας και κάτοικος της περιοχής αναφέρει για τη φωτιά:

«Εγώ την είδα τη φωτιά, ήταν από κάτω. Πέρναμε τηλέφωνο να ενημερώσουμε και δεν το σήκωνε κανείς».

Σύμφωνα με την ίδια σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις.

Μάλιστα τόνισε ότι από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στα γύρω κτήρια.

Σε μία άλλη μαρτυρία, κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι άκουσε πολλές έκρήξεις και όταν βγήκε να δει τι συμβάινει αντίκρισε μία μεγάλη φωτιά με πολύ καπνό η οποία γρήγορα επεκτάθηκε από το ισόγειο έως και τον δεύτερο όροφο.