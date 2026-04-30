Μαρτυρία για τη φωτιά στο Ίλιον: «Η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη, ακουγόντουσαν εκρήξεις»

Η φωτια προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο κατάστημα 

Χάρης Γκίκας

Προσπάθειες της πυροσβεστικής να περιορίσουν τη μεγάλη φωτιά στο Ίλιον

  Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Ίλιον και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.
Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσής της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Ίλιον.

Κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο Newsbomb.gr, σε μαρτυρία της εξήγησε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στις 3 περίπου το μεσημέρι ενώ κατήγγειλε ότι υπήρξε καθυστέρηση στην άφιξη πυροσβεστικού οχήματος στο σημείο που είχε ως αποτέλεσμα να «φουντώσει» η φωτιά.

«Είδα τον καπνό και ήρθα. Άρχισε γύρω στις 3. Άργησε η πυροσβεστική. Ήρθε ένα όχημα που άδειασε πάρα πολύ γρήγορα. Η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη και το επόμενο αυτοκίνητο ήρθε 20 λεπτά μετά», ανέφερε αρχικά η μάρτυρας και συνέχισε:

«Ακουγόντουσαν εκρήξεις που σημαίνει ότι είχε κάποια εύφλεκτα (υλικά)».

Στη συνέχεια η κάτοικος της περιοχής ανέφερε πως ανησύχησε για κάποιους ηλικιωμένους που έμεναν στο σημείο, ωστόσο όπως σημείωσε τους απομάκρυναν από το χώρο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένη μάρτυρας και κάτοικος της περιοχής αναφέρει για τη φωτιά:

«Εγώ την είδα τη φωτιά, ήταν από κάτω. Πέρναμε τηλέφωνο να ενημερώσουμε και δεν το σήκωνε κανείς».

Σύμφωνα με την ίδια σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις.

Μάλιστα τόνισε ότι από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στα γύρω κτήρια.

Σε μία άλλη μαρτυρία, κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι άκουσε πολλές έκρήξεις και όταν βγήκε να δει τι συμβάινει αντίκρισε μία μεγάλη φωτιά με πολύ καπνό η οποία γρήγορα επεκτάθηκε από το ισόγειο έως και τον δεύτερο όροφο.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια Μαΐου - Η τιμή του «πράσινου» και του «μπλε»

18:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στο Μουσείο Ιστορίας η εμβληματική φανέλα του Ντέμη Νικολαΐδη από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελλά: Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής στο σημείο

18:15ANNOUNCEMENTS

Up FM Festival: Φοίβος Δεληβοριάς, Stolen Mic, Cilia Katrali στην Πάτρα

18:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρτίνεθ: «Σύλλογος γίγαντας ο Παναθηναϊκός, στο χέρι μας να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι»

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά παραίτηση Τζαβέλλα

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον: Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

18:00ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάργα: Ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Influencer: Η καθημερινή κατανάλωση αυτού του συνηθισμένου φαγητού παραλίγο να τη δηλητηριάσει

17:47LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος ήρωας βάζει τέλος στη ζωή του

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Πτώση λεωφορείου στον Σηκουάνα: «Ακούσαμε φωνές, είδαμε ανθρώπους στο νερό» - Συγκλονίζουν αυτόπτες μάρτυρες

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η φθηνότερη εβδομάδα και ημέρα για διακοπές αυτό το καλοκαίρι;

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη φωτιά στο Ίλιον: Οι μανιασμένες φλόγες καταπίνουν το κατάστημα

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 13χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με το πατίνι

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αποδοκιμασίες κατά Στάρμερ όταν επισκέφθηκε το σημείο της χθεσινής επίθεσης εναντίον Εβραίων στο Λονδίνο

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία για τη φωτιά στο Ίλιον: «Η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη, ακουγόντουσαν εκρήξεις»

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μερτς: Να ασχοληθεί περισσότερο με τη διαλυμένη χώρα του

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος χάκερ έκλεψε τα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών - Προσπάθησε να τα πουλήσει στο «σκοτεινό διαδίκτυο»

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος προς όφελος της κοινωνίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Ίλιον – Επεκτάθηκε και σε διαμερίσματα

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Πτώση λεωφορείου στον Σηκουάνα: «Ακούσαμε φωνές, είδαμε ανθρώπους στο νερό» - Συγκλονίζουν αυτόπτες μάρτυρες

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας έγινε «ασπίδα» για το μωρό του και το τρένο πέρασε από πάνω τους – Βίντεο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 13χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με το πατίνι

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία για τη φωτιά στο Ίλιον: «Η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη, ακουγόντουσαν εκρήξεις»

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Influencer: Η καθημερινή κατανάλωση αυτού του συνηθισμένου φαγητού παραλίγο να τη δηλητηριάσει

11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη φωτιά στο Ίλιον: Οι μανιασμένες φλόγες καταπίνουν το κατάστημα

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον: Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάσβεσης και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - Φωτογραφίες και βίντεο

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο 89χρονος πιστολέρο με την καραμπίνα

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η φθηνότερη εβδομάδα και ημέρα για διακοπές αυτό το καλοκαίρι;

17:47LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος ήρωας βάζει τέλος στη ζωή του

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάργα: Ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: Ψυχρή εισβολή φέρνει βουτιά του υδράργυρου σε Αθήνα και άλλες πόλεις -Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

15:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αφοπλίζει και συλλαμβάνει διαρρήκτη που του επιτέθηκε με κατσαβίδι

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η «ψυχρή εισβολή» από τα Βαλκάνια - Πόσο θα διαρκέσει το κρύο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ