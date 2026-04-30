Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Ίλιον: Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσία
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κατάστημα στη συμβολή των οδών Ανδρομάης και Πηνελόπης στο Ίλιον.
- Στο σημείο έχουν σπεύσει 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
- Η Πυροσβεστική επιχειρεί για τον έλεγχο της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε παρακείμενα κτίρια.
Συναγερμός πριν από λίγο στην περιοχή του Ιλίου εξαιτίας φωτιάς που σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους στα παρακείμενα κτίρια.
Αρχικά στο σημείο έφτασαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της φωτιάς, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Πλέον επιχειρούν 32 πυροσβέστες και 13 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
