Φωτιά στο Ίλιον: Φωτογραφίες και βίντεο από τις προσπάθειες κατάσβεσης
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Ίλιον, στη συμβή των οδών Ανμάχης καιηνελόπης.
- Η φωτιά επεκτάθηκε σε πολλούς ορόφους του κτιρίου.
- Στο σημείο επιχειρούν 13 οχήματα της Πυροσβεστικής με 32 πυροσβέστες και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
- Οι πυροσβέστες προσπαθούν να εμποδίσουν την επέκταση της φωτιάς σε διπλανές πολυκατοικίες.
- Η κατάσταση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας
Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Ίλιον, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον Αττικής.
Όπως θα δείτε στα πλάνα και τις φωτογραφίες του Newsbomb, η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλους ορόφους του κτιρίου.
Στο σημείο επιχειρούν 13 οχήματα της πυροσβεστικής με 32 πυροσβέστες και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Στο σημείο έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μεγάλη μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά σε διπλανές πολυκατοικίες.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:23 ∙ ΥΓΕΙΑ