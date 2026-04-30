Βίντεο από τη φωτιά στο Ίλιον: Οι μανιασμένες φλόγες καταπίνουν το κατάστημα
Η ένταση της φωτιάς ήταν εξαιρετικά μεγάλη, με την πυροσβεστική να προσπαθεί να περιορίσει τις φλόγες
Snapshot
- Η φωτιά στο Ίλιον είχε μεγάλη ένταση και ξεκίνησε από κατάστημα ανταλλακτικών στο ισόγειο κτιρίου.
- Περίοικοι ανέφεραν εκρήξεις από το κατάστημα πριν η φωτιά επεκταθεί στα διαμερίσματα πάνω από αυτό.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 13 οχήματα και 32 πυροσβέστες.
- Δύο νέα βίντεο δείχνουν την έκταση και την ένταση της φωτιάς.
Την έκταση της φωτιάς στο Ίλιον καταγράφει νέο βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Η ένταση της φωτιάς ήταν εξαιρετικά μεγάλη, με την πυροσβεστική να προσπαθεί να περιορίσει τις φλόγες. Στο ισόγειο του κτιρίου όπου και ξέσπασε η φωτιά βρίσκεται κατάστημα ανταλλακτικών.
Περίοικοι ανέφεραν στο Newbomb και τον Χάρη Γκίκα πως ακούστηκαν εκρήξεις από το κατάστημα. Η φωτιά γρήγορα επεκτάθηκε και στα διαμερίσματα πάνω από το κατάστημα.
Στο σημείο επιχειρούν 13 οχήματα της Πυροσβεστικής με 32 πυροσβέστες.
