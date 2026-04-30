Φωτιά στο Ίλιον: Κάηκε ολοσχερώς η επιχείρηση ανταλλακτικών – Μεγάλες ζημιές και σε διαμερίσματα

Η φωτιά στο κατάστημα ανταλλακτικών στο Ίλιον κατέστρεψε ολοσχερώς την επιχεί και προκάλεσε ζημιές στα διαμερίσματα των δύο ορόφων της πολυκατοικίας από πάνω.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, ενώ ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, γεγονός που προκάλεσε ζημιές και σε γειτονικά κτήρια, συμπεριλαμβανομένου σχολείου.

Κατοίκοι κατήγγειλαν καθυστερήσεις και προβλήματα στην επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία κατά την έναρξη της φωτιάς.

Η προτεραιότητα των κατοίκων ήταν η ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων, με προσπάθειες να απομακρυνθούν οι ιδιοκτήτες από το κτίριο.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Σκληρή μάχη με τις φλόγες έδωσαν το μεσημέρι της Πέμπτης πυροσβέστες στην περιοχή του Ίλιον σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν τελικά να περιορίσουν την πύρινη λαίλαπα πριν εξαπλωθεί στα γειτονικά κτήρια, όχι όμως πριν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στην επιχείρηση.

Η φωτιά που σημειώθηκε στο κτήριο στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης είχε ως αποτέλεσμα η επιχείρηση να καεί ολοσχερώς.

Η φωτιά, πήρε γρήγορα διαστάσεις εντός του επαγγελματικού χώρου και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα επεκτάθηκε και στους δύο ορόφους της πολυκατοικίας πάνω από το κατάστημα με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες και να υποστούν ζημιές τα διαμερίσματα.

Όπως φαίνεται και από τις εικόνες η φωτιά προκάλεσε σχεδόν ολική ζημιά στο χώρο ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στα διαμερίσματα που βρίσκονταν στους δύο ορόφους πάνω από την επιχείρηση.

Αρχικά στο σημείο έφτασαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της φωτιάς, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Στη συνέχεια επιχείρησαν 32 πυροσβέστες και 13 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες κατοίκων

Μάρτυρας της φωτιάς μιλώντας στο Newsbomb κατήγγειλε πως «άργησε η πυροσβεστική» και ανέφερε πως «ήρθε ένα μικρό αυτοκίνητο που άδειασε γρήγορα. Ακούγονταν εκρήξεις από μέσα που σημαίνει ότι είχε κάτι εύφλεκτο».

Άλλος κάτοικος ανέφερε: «Είπα στους ιδιοκτήτες να φύγουν για να σώσουν τη ζωή τους, το βασικό είναι η υγεία».

Επίσης στο Newsbomb περίοικος κατήγγειλε πως «παίρναμε την πυροσβεστική τηλέφωνο, αλλά δεν απαντούσε».

Ενώ όπως ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, τονίζοντας πως «το σχολείο που είναι από πίσω έπαθε ζημιά». Σύμφωνα με την ίδια σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις, ενώ όπως τόνισε από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στα γύρω κτήρια.

Σε μία άλλη μαρτυρία, κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι άκουσε πολλές έκρήξεις και όταν βγήκε να δει τι συμβάινει αντίκρισε μία μεγάλη φωτιά με πολύ καπνό η οποία γρήγορα επεκτάθηκε από το ισόγειο έως και τον δεύτερο όροφο.

