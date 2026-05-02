Σε χειμωνιάτικο «κλοιό» η χώρα λίγο πριν το καλοκαίρι: Χιόνια σε Λάρισα, Ημαθία και Σέρρες - Βίντεο

Με ψυχρές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και χιόνια έκανε «ποδαρικό» ο Μάιος, με το τοπίο να θυμίζει περισσότερο Χριστούγεννα παρά άνοιξη.

«Στα λευκά» ξύπνησαν οι κάτοικοι ορεινών περιοχών αντικρίζοντας ένα σκηνικό Δεκεμβρίου, παρ'όλο που οδεύουμε προς το καλοκαίρι.

Στο Λιβάδι Ελασσόνας οι πυκνές χιονοπτώσεις συνέθεσαν ένα «λευκό» τοπίο την ίδια στιγμή που ο υδράργυρος έδειξε 0 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στις Σέρρε και στην Ημαθία, όπως φαίνεται στις εικόνες που καταγράφηκαν στο Σέλι και στον Λαϊλιά.

Δεν είναι 1 Δεκεμβρίου είναι 1 Μαΐου και χιονίζει πολύ πυκνά στο Σέλι Ημαθίας.



Απολαύστε ένα μαγικό βίντεο όπου ένα μήνα πριν μπει το καλοκαίρι χιονίζει πυκνά στα ορεινά της χώρας μας.



Βίντεο από τον συνεργάτη μας @kemaaal__ #snow #seli #imathia pic.twitter.com/s5hdAOqqkP — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) May 1, 2026

