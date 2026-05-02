Παγωμένος Μάιος: Που θα βρέξει σήμερα και που θα πέσουν χιόνια

Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές βροχοπτώσεις και ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου

Το ημερολόγιο δείχνει Μάιο, όμως ο καιρός θυμίζει έντονα εποχές με πιο χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς μια ψυχρή μεταβολή έχει επιβληθεί στην ατμόσφαιρα. Οι συνθήκες αυτές μετατρέπουν το πρώτο Σάββατο του μήνα σε μια ημέρα που απαιτεί προσοχή στις μετακινήσεις, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και των βροχοπτώσεων που εντοπίζονται σε διάφορα τμήματα της χώρας.

Στην ανατολική χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη επικράτεια ο καιρός θα παρουσιάσει λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπεται η εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων, ενώ στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις.

Θερμοκρασία και άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι συνθήκες θα είναι πιο έντονες, καθώς οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα καταγράψει μικρή περαιτέρω πτώση, παραμένοντας σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Συγκεκριμένα, στα βόρεια θα κυμανθεί από 13 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά από 15 έως 16, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς. Στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

