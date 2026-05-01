Καιρός: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, «Παγωμένη» Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ψυχρό και άστατο καιρό την Πρωτομαγιά με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας

  • Η αλλαγή του καιρού είναι απότομη, με θερμοκρασίες να μειώνονται από τις ανοιξιάτικες τιμές της 30ης Απριλίου.
  • Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλότερες, φτάνοντας μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου σε πόλεις όπως το Λονδίνο.
  • Ο υδράργυρος στην Ελλάδα περιορίζεται περίπου στους 13 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, δίνοντας χειμωνιάτικη αίσθηση.
Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει την Ελλάδα σε ένα πιο ψυχρό και άστατο καιρικό σκηνικό, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η αλλαγή του καιρού είναι απότομη, καθώς μόλις χθες (30/04) οι θερμοκρασίες άγγιζαν ανοιξιάτικες τιμές, ενώ σήμερα (01/05) η ψυχρή εισβολή έχει ρίξει τον υδράργυρο σημαντικά, δίνοντας περισσότερο χειμωνιάτικη παρά ανοιξιάτικη αίσθηση.

Όπως ανέφερε και ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Τα Παιδιά της Αλλαγής», η εικόνα του καιρού στην Ευρώπη είναι εντελώς διαφορετική. Σε πόλεις όπως η Στοκχόλμη καταγράφονται θερμοκρασίες γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου, στο Λονδίνο περίπου 24 βαθμούς Κελσίου και στο Παρίσι κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που στην Ελλάδα ο υδράργυρος περιορίζεται περίπου στους 13 βαθμούς Κελσίουσε αρκετές περιοχές.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-05-2026

Στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι - απόγευμα, στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βενεζουέλα είχε διαφύγει η Μεξικανή πεθερά που εκτέλεσε τη νύφη της επειδή της «έκλεψε τον γιο»

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Μεσσηνία: Νεκρός ένας 21χρονος και τέσσερις τραυματίες

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισαάκ Νογκές: Με διπλή αναίτια επίθεση τίναξε το Βαλένθια-Παναθηναϊκός στον αέρα - Δείτε βίντεο

17:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, «Παγωμένη» Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Παιχνίδι εντυπώσεων ΗΠΑ και Ιράν: «Φιμωμένος» με… Στενά του Ορμούζ ο Τραμπ σε πινακίδα στην Τεχεράνη, πολεμικές προετοιμασίες από Αμερικανούς

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό το ένα από τα «Δίδυμα της Ειρήνης»: Ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών που κληρονόμησε 5 εκατ. δολάρια από τον Έπσταϊν

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε το Όσκαρ του στο αεροδρόμιο -Ο σκηνοθέτης που προκάλεσε αναστάτωση με την απώλεια του βραβείου

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Έναρξη αντιπυρικής περιόδου: Οδηγίες, απαγορεύσεις και πρόστιμα - Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γέλια στον Λευκό Οίκο από την επική απάντηση Τραμπ στο «αν φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο»

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειρουργήθηκε ο 5χρονος που ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο

16:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Η χειρότερη φιλοξενία στη Βαλένθια - Καταγγελία στην Euroleague»

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Εντοπίστηκε τραυματισμένη αλεπού σε εργοτάξιο - Δίνει μάχη για να επανέλθει

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Το αεροδρόμιο έμεινε χωρίς προσωπικό καθαριότητας

15:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Jazz στο Μουσείο - Μία ακόμη βραδιά για το «George Kontrafouris Quartet»

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση στο τραπέζι από το Ιράν για το τέλος του πολέμου

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη - Οκτώ συλλήψεις

15:05ΕΛΛΑΔΑ

«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο καρτέλ ναρκωτικών: Κατασχέθηκε μισός τόνος κάνναβης στην Ηγουμενίτσα

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Ιάπωνες καθαρίζουν καθημερινά τα απορριμματοφόρα: Το σύστημα που μας... βάζει τα γυαλιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
16:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό το ένα από τα «Δίδυμα της Ειρήνης»: Ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών που κληρονόμησε 5 εκατ. δολάρια από τον Έπσταϊν

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση στο τραπέζι από το Ιράν για το τέλος του πολέμου

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γέλια στον Λευκό Οίκο από την επική απάντηση Τραμπ στο «αν φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

16:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Η χειρότερη φιλοξενία στη Βαλένθια - Καταγγελία στην Euroleague»

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: Πάσχουμε τρομερά στο θέμα των drone, χρειαζόμαστε anti-drone συστήματα και φθηνά όπλα

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο με ελληνικό νόμισμα από την αρχαία Τροία που βρέθηκε στο Βερολίνο – Γιατί απορούν οι αρχαιολόγοι

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιδρυτής της Apple που πούλησε το 10% για 700 ευρώ: Έχασε 300 δισ. αλλά δεν το μετάνιωσε

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Έναρξη αντιπυρικής περιόδου: Οδηγίες, απαγορεύσεις και πρόστιμα - Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια και εκατοντάδες προσαγωγές στην πορεία για την Πρωτομαγιά

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν… και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειρουργήθηκε ο 5χρονος που ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ