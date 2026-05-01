Καιρός: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, «Παγωμένη» Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

Snapshot Η αλλαγή του καιρού είναι απότομη, με θερμοκρασίες να μειώνονται από τις ανοιξιάτικες τιμές της 30ης Απριλίου.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλότερες, φτάνοντας μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου σε πόλεις όπως το Λονδίνο.

Ο υδράργυρος στην Ελλάδα περιορίζεται περίπου στους 13 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, δίνοντας χειμωνιάτικη αίσθηση.

Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει την Ελλάδα σε ένα πιο ψυχρό και άστατο καιρικό σκηνικό, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η αλλαγή του καιρού είναι απότομη, καθώς μόλις χθες (30/04) οι θερμοκρασίες άγγιζαν ανοιξιάτικες τιμές, ενώ σήμερα (01/05) η ψυχρή εισβολή έχει ρίξει τον υδράργυρο σημαντικά, δίνοντας περισσότερο χειμωνιάτικη παρά ανοιξιάτικη αίσθηση.



Όπως ανέφερε και ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Τα Παιδιά της Αλλαγής», η εικόνα του καιρού στην Ευρώπη είναι εντελώς διαφορετική. Σε πόλεις όπως η Στοκχόλμη καταγράφονται θερμοκρασίες γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου, στο Λονδίνο περίπου 24 βαθμούς Κελσίου και στο Παρίσι κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που στην Ελλάδα ο υδράργυρος περιορίζεται περίπου στους 13 βαθμούς Κελσίουσε αρκετές περιοχές.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-05-2026

Στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι - απόγευμα, στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

