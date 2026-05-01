Πρωτομαγιά με πτώση της θερμοκρασίας, καταιγίδες και πολλά μποφόρ – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Snapshot Την Πρωτομαγιά αναμένονται άστατος καιρός με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας στο Αιγαίο έως και 8 μποφόρ, προκαλώντας δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός παραμένει άστατος κυρίως στα ανατολικά και τα νησιά, με σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή το βράδυ.

Από τη Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με εξασθένηση των ανέμων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Παρασκευή στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση στα βορειοανατολικά τις βραδινές ώρες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 και τοπικά στα νότια τους 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Με πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους βοριάδες θα κυλήσει ο καιρός από την Πρωτομαγιά μέχρι την Τρίτη 5 Μαΐου, ενώ στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σταδιακή βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα.

Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Το Σάββατο ο καιρός παραμένει άστατος κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Την Κυριακή τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και το Αιγαίο, με σταδιακή βελτίωση από το βράδυ.

Από τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός γίνεται γενικά αίθριος, με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι εξασθενούν και η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Πού αναμένονται βροχές

Από πλευράς υετού ενδεικτικά η Παρασκευή 1η Μαΐου είναι η πιο ενδιαφέρουσα ημέρα, κυρίως για Θεσσαλονίκη, Τρίπολη, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη. Το Σάββατο τα φαινόμενα υποχωρούν στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση κάποια υπολείμματα κυρίως στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Ηράκλειο, όπου το σήμα υετού είναι αυξημένο, ενώ από τη Δευτέρα η εικόνα βελτιώνεται σχεδόν παντού και αρχίζει η θερμοκρασιακή ανάκαμψη.

Εντυπωσιακή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία μετά τις 8–9 Μαΐου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 1η Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα από το πρωί στα ανατολικά θα σταματήσουν και στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα κεντρικά βόρειοι 4 με 6 με εξασθένηση από το πρωί, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νότια βαθμιαία θα ενταθούν.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια - παραθαλάσσια 7 και στα νότια από το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στις Κυκλάδες από το μεσημέρι βαθμιαία θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 και πιθανώς στη δυτική Κρήτη πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι αργά το μεσημέρι.

Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια με γρήγορη εξασθένηση από το πρωί.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-05-2026

Στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι - απόγευμα, στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.