Καιρός: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής την Πρωτομαγιά - Στα 55 χιλιοστά στην Εύβοια

Snapshot Η Πρωτομαγιά χαρακτηρίστηκε από έντονη αστάθεια και εκτεταμένες βροχοπτώσεις, κυρίως στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Εύβοια.

Οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλότερες από το συνηθισμένο για την εποχή, θυμίζοντας περισσότερο φθινόπωρο.

Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά τις επόμενες ημέρες, με βελτίωση προς πιο ήπιες ανοιξιάτικες συνθήκες. Snapshot powered by AI

Η φετινή Πρωτομαγιά συνοδεύτηκε από έντονη αστάθεια και εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα κεντρικά τμήματα να δέχονται το μεγαλύτερο βάρος των φαινομένων. Ο καιρός θύμισε περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη, με σημαντικά ύψη βροχής και χαμηλότερες θερμοκρασίες από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo.gr, οι βροχές ήταν ιδιαίτερα έντονες στα κεντρικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες και κυρίως στην Εύβοια. Ξεχωρίζει η περιοχή της Σέττας Ευβοίας, όπου καταγράφηκε το υψηλότερο ύψος βροχής, φτάνοντας τα 55,6 χιλιοστά έως τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής (17:40).

Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Αστεροσκοπείου, το οποίο κατέγραψε σημαντικές ποσότητες υετού σε αρκετές περιοχές, επιβεβαιώνοντας την ένταση του καιρικού συστήματος που επηρέασε τη χώρα.

Τα φαινόμενα αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν τις επόμενες ημέρες, δίνοντας τη θέση τους σε πιο ήπιες και ανοιξιάτικες συνθήκες.

Διαβάστε επίσης