Χήρα 55 ετών γνώρισε ξανά τον έρωτα, μέσω Tik Tok, σε 29χρονο Τζαμαϊκανό - «Είναι τα πάντα για μενα»

Η 55χρονη Kimberly γνώρισε τον 29χρονο Jevor όσο ο άνδρας της έδινε μάχη με τον καρκίνο και πλέον δηλώνει πιο ερωτευμένη από ποτέ

Μια 55χρονη χήρα γνώρισε ξανά τον έρωτα σε έναν άνδρα 26 χρόνια νεότερό της, μέσω του TikTok.

Η Kimberley Hurst γνώρισε τον 29χρονο Jevor Hardware τον Απρίλιο του 2025 μέσω της πλατφόρμας, με τους δυο τους να ξεκινούν αρχικά ως φίλοι ανταλλάσσοντας μηνύματα.

Την ίδια περίοδο, ο σύζυγός της έδινε μια εξάμηνη μάχη με τον καρκίνο, πριν τελικά φύγει από τη ζωή τον Ιούνιο του 2025. Μετά την απώλεια, ο Jevor επικοινώνησε μαζί της για να δει πώς είναι, αν και η ίδια παραδέχεται ότι στην αρχή τον είχε παρεξηγήσει.

«Στην αρχή νόμιζα ότι απλά ήθελε να παίξει», λέει χαρακτηριστικά.

Από το πένθος… σε μια νέα αρχή

Προσπαθώντας να διαχειριστεί την απώλεια του συζύγου της, η Kimberley αποφάσισε να ταξιδέψει στην Τζαμάικα για να αλλάξει παραστάσεις.

Αστειευόμενη, πρότεινε στον Jevor να γίνει ο «ξεναγός» της — και εκείνος δέχτηκε.

Την υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο και μέσα σε μία εβδομάδα που πέρασαν μαζί, η σχέση τους πέρασε σε άλλο επίπεδο.

Οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά, με τον Jevor να της δείχνει πώς να κάνει twerk και να την πηγαίνει για snorkeling, δημιουργώντας κοινές εμπειρίες που τους έφεραν πιο κοντά.

Από μια απλή διαδικτυακή γνωριμία, η ιστορία τους εξελίχθηκε σε μια σχέση που αψηφά τη διαφορά ηλικίας και τις αποστάσεις.

Πλέον, η Kimberley είναι έτοιμη να αφήσει τη ζωή της πίσω και να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο δίπλα στον άνθρωπο που γνώρισε μέσα από ένα… μήνυμα.

Οι δυο τους έγιναν επίσημα ζευγάρι στις 4 Αυγούστου 2025 και από τότε η Kimberley Hurst ταξιδεύει στην Τζαμάικα κάθε έξι εβδομάδες για να βλέπει τον σύντροφό της.

Παρά την κριτική που έχουν δεχτεί στα social media για τη διαφορά ηλικίας, η ίδια τονίζει πως δεν αφήνουν τα σχόλια να επηρεάσουν τη σχέση τους.

Όπως εξηγεί, αρκετοί χρήστες υποστηρίζουν ότι ο Jevor έχει σκοπό να αποκτήσει «πράσινη κάρτα» ή ότι τη «χρησιμοποιεί».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν αφήνουμε τίποτα από αυτά να επηρεάσει τη σχέση μας», σημειώνει.

Παρά τα επικριτικά σχόλια, η Kimberley και ο Jevor συνεχίζουν να χτίζουν τη σχέση τους με τον δικό τους τρόπο, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη — ακόμη και όταν ξεκινά από μια οθόνη — μπορεί να ξεπεράσει αποστάσεις, ηλικίες και προκαταλήψεις.

Η Kimberley Hurst περιγράφει τη γνωριμία τους ως κάτι σχεδόν… κινηματογραφικό.

«Λίγες μέρες πριν πάω στην Τζαμάικα μιλούσαμε μέσω βιντεοκλήσης — δεν είχαμε δει ποτέ ο ένας τον άλλον», λέει.

Όταν τελικά συναντήθηκαν από κοντά, όλα άλλαξαν: «Με πήρε από το αεροδρόμιο και ήταν τρελό — υπήρξε άμεση έλξη, η χημεία ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή», εξομολογείται.

Ο Jevor Hardware δεν άργησε να της δείξει πόσο σοβαρά έβλεπε τη σχέση.

«Με πήγε στο χωριό για να γνωρίσω την οικογένειά του και έμεινα άφωνη. Γνώρισα τον πατέρα του, τον αδερφό του, την αδερφή του και τα ξαδέρφια του — ήταν ξεκάθαρο ότι το έπαιρνε σοβαρά».

Η ίδια παραδέχεται ότι η απόφασή της να ξεκινήσει μια νέα σχέση μετά την απώλεια του συζύγου της προκάλεσε έκπληξη στους γύρω της.

«Όλοι εξεπλάγησαν», λέει, τονίζοντας όμως: «Είναι η ζωή μου, είναι η επιλογή μου».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Έξι Ιρανοί διαδηλωτές τραγουδούν λίγο πριν απαγχονιστούν

14:48LIFESTYLE

Eurovision 2026: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα της Ελλάδας

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν προϊστορικό φίδι γιγαντιαίων διαστάσεων - Το μεγαλύτερο που έχει υπάρξει ποτέ

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το διαμέρισμα-κολαστήριο με τις «κρατούμενες» ηλικιωμένες της 72χρονης

14:35WHAT THE FACT

Διάσημος αστροφυσικός αποκάλυψε τι συμβαίνει στο σώμα μας αφού πεθάνουμε

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

14:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Δεν πρέπει να εκτυπώνετε την απόδειξη στο ΑΤΜ και αυτοί είναι οι λόγοι

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάτρα: SUV προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και παρέσυρε πεζή

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια τον Μάιο στην Ελλάδα: Οι φορές που η άνοιξη ντύθηκε στα λευκά

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αναβάλλεται για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης που διατηρούσε παράνομα γηροκομείο

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Χήρα 55 ετών γνώρισε ξανά τον έρωτα, μέσω Tik Tok, σε 29χρονο Τζαμαϊκανό - «Είναι τα πάντα για μενα»

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Δύο χρόνια πολέμου στο Ιράν, και σχεδόν όλοι έχουν βγει χαμένοι

13:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη και big data στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής: Πώς η εφορία βλέπει τα χρήματα από τα social media των influencers πριν δηλωθούν

13:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Το ξεκάθαρο μήνυμα της Θύρας 13 μετά την τιμωρία Γιαννακόπουλου: «Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε»

13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

13:09LIFESTYLE

Eurovision 2026: Συγκινεί η αδελφή του Akylas - «Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ»

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Μαχαίρωσε συγκρατούμενό του για «λόγους τιμής»

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Είναι το ακριβό ελαιόλαδο όντως καλύτερο για τον εγκέφαλο;

12:58ΚΑΙΡΟΣ

Πρωτομαγιά με -3 βαθμούς Κελσίου: Πού καταγράφηκε η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός σε τροχαίο 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου πριν την εξαφάνισή του - Τι αποκαλύπτει η σύζυγός του

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον-Φωτιά σε κατάστημα: Δεύτερο πλήγμα για τον «βασιλιά των ανταλλακτικών» - Η ολική καταστροφή της επιχείρησης και η απαγωγή το 2021

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια τον Μάιο στην Ελλάδα: Οι φορές που η άνοιξη ντύθηκε στα λευκά

12:35ΚΟΣΜΟΣ

«Bαθιά μέσα μου το ήξερα»: Δίδυμες αδερφές γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, αλλά έχουν διαφορετικούς πατέρες

14:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Δεν πρέπει να εκτυπώνετε την απόδειξη στο ΑΤΜ και αυτοί είναι οι λόγοι

12:26LIFESTYLE

Η Σάρον Στόουν πόζαρε στα 68 της με μπικίνι, χωρίς φίλτρο και «έβαλε» τα γυαλιά στους followers της

11:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ο λογαριασμός θα κλείσει για πνευματική συντήρηση»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Χήρα 55 ετών γνώρισε ξανά τον έρωτα, μέσω Tik Tok, σε 29χρονο Τζαμαϊκανό - «Είναι τα πάντα για μενα»

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: «2.000 ευρώ ή θα την βρεις σε κάδο» - Οι απειλές της ιδιοκτήτριας του γηροκομείου-κολαστήριο σε κόρη ηλικιωμένης - Αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς

12:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Πέθανε ο θρύλος της Formula 1, Άλεξ Ζανάρντι, σε ηλικία 59 ετών

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Τα χειρότερα ψυχρά μέτωπα είναι το πρώτο και το τελευταίο

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Δρόμοι-«ζούγκλα» στην Αττική: Οδηγοί περιγράφουν συμπλοκές που έχουν ζήσει - «Μου έβγαλαν μαχαίρι»

14:35WHAT THE FACT

Διάσημος αστροφυσικός αποκάλυψε τι συμβαίνει στο σώμα μας αφού πεθάνουμε

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Ολυμπία Κηρύκου 30 χρόνια μετά: Ποιοι προσπαθούν να «θολώσουν» τα νερά

