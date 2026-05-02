Φυλακές Δομοκού: Μαχαίρωσε συγκρατούμενό του για «λόγους τιμής»

Συναγερμός σήμανε στο σωφρονιστικό κατάστημα του Δομοκού το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς ένας κρατούμενος επιτέθηκε σε συκρατούμενό του, και τον τραυμάτισε με αυτοσχέδιο σουβλί.

Συγκεκριμένα, ένας 33χρονος Αλγερινός κρατούμενος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά συγκρατούμενό του, επίσης αλγερινής καταγωγής με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο.

Του είχε στήσει καρτέρι

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 19:30, έξω από το κελί του θύματος, τη στιγμή που ο 44χρονος επέστρεφε από την απογευματινή δραστηριότητα. Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει ενέδρα και τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Ο κρατούμενος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και διακομίσθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σωφρονιστικού καταστήματος και συνέλαβαν τον δράστη αργά το βράδυ της Παρασκευής (1/5).

Αμφότεροι βαρυποινίτες

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία. Όπως προέκυψε, ο 33χρονος εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες, κλοπές και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ το θύμα εκτίει ποινή φυλάκισης 6 ετών και 8 μηνών για κλοπή.

Τα ακριβή αίτια της επίθεσης ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, με τον δράστη να φέρεται να επικαλέστηκε «λόγους τιμής» κατά την εξέτασή του.