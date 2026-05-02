Γιορτή της μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος

Μάνα, μητέρα, μανούλα, μαμά... Οι γυναίκες που μας έφεραν στον κόσμο έχουν την τιμητική τους στις 10 Μαΐου κάθε έτους, και φέτος γιορτάζουν την επόμενη Κυριακή, 10 του τρέχοντος.

Η Γιορτή της Μητέρας είναι μια γιορτή προς τιμήν της μητέρας της οικογένειας, καθώς και της μητρότητας, των μητρικών δεσμών και της επιρροής των μητέρων στην κοινωνία.

Είθισται να γιορτάζεται είτε τον Μάρτιο, είτε τον Μάιο σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στην Ελλάδα, μέχρι τη δεκαετία του '60 γιορταζόταν στις 2 Φεβρουαρίου, στην Υπαπαντή του Χριστού, όμως μετέπειτα και μέχρι σήμερα, επικράτησε η 10η Μαΐου.

Όπως και οι υπόλοιπες γιορτές, και η γιορτή της ημέρας, είναι μια εμπορική γιορτή, κατά την οποία κάνουν μεγάλο τζίρο τα καταστήματα, κυρίως τα ανθοπωλεία, αλλά και τα υπόλοιπα μαγαζιά λιανικής, όπως για παράδειγμα αυτά που πωλούν ρούχα, κοσμήματα κτλ.