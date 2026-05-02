Eurovision 2026: Συγκινεί η αδελφή του Akylas - «Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ»

Για την συμμετοχή του Akylas στην Eurovision και τα προγνωστικά που τον θέλουν στο top 3 μίλησε η αδελφή του τραγουδιστήγ

Eurovision 2026: Συγκινεί η αδελφή του Akylas - «Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ»
Ο Akylas και η ελληνική αποστολή έφτασαν στην Βιέννη και σήμερα αναμένεται η πρώτη πρόβα της χώρας μας στην σκηνή της Eurovision.

Σε δηλώσεις της στον Alpha, η αδελφή του Akylas μίλησε για την συμμετοχή του στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού, σημειώνοντας ότι ήταν ένα μεγάλο όνειρο που επιτέλους γίνεται πραγματικότητα, ενώ τόνισε ότι ο ίδιος έχει παλέψει πάρα πολύ για να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, και ο ίδιος το ίδιο. Νιώθει ευλογημένος. Πραγματικά λέει σαν να του το έστειλε δώρο ο ίδιος ο Θεός. Και προσπαθεί, είναι κάτι το οποίο το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό, δεν βγήκε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι γύρω στα επτά χρόνια. Το κυνηγάει πάρα πολύ, προσπαθεί να εξελιχθεί. Τώρα απλά πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή του. Και να φέρει μία καλή θέση. Μιλήσαμε, εντάξει έχει άγχος, αλλά από κει και πέρα του είπαμε να ξεκουραστεί όσο μπορεί. Παρόλο που δεν… μου λέει τώρα αυτή τη στιγμή έχει πολλή πρόβα, θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό», δήλωσε αρχικά η Ελένη Καλανίδου – Ακριτίδου.

«Είναι πολύ κοινωνικό παιδί. Πάντα ήταν μέσα στην ενέργεια, πάντα σε όλες τις παραστάσεις, οτιδήποτε, θα ήταν, πάντα ήθελε να έχει κάποιο ρόλο. Και… γενικά ήταν μέσα στην ενέργεια. Γενικά τραγουδούσε, η αγαπημένη του τραγουδίστρια είναι η Lady Gaga, από μικρός. Είχε αφίσες, άκουγε τα τραγούδια της. Αλλά και τη Eurovision τη βλέπει από μικρός, τη θυμάται… Και την πρώτη φορά που κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου, το θυμάται πολύ έντονα. Από μικρός ήθελε να μπει σε αυτό το χώρο, από μικρός το ονειρευόταν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλη η οικογένεια. Και η μητέρα του, ο πατέρας του, κι εγώ η ίδια, για όλα αυτά που έχει καταφέρει. Είμαστε δίπλα του και είμαστε κοντά του» πρόσθεσε η αδελφή του Akylas.

Novibet
