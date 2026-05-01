Eurovision: Ξεπουλάνε τα εισιτήρια για τη φετινή διοργάνωση

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή Eurovision έχει ξεκινήσει και

συνολικά έχουν πωληθεί 95.000 εισιτήρια σε θαυμαστές από 75 χώρες.

Η Αυστρία, ως διοργανώτρια χώρα, καταγράφει τη μεγαλύτερη ζήτηση, με

τους κατοίκους της να εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την επιστροφή

της Eurovision στη χώρα μετά το 2015. Ακολουθούν η Γερμανία και το

Ηνωμένο Βασίλειο, με τη Γερμανία να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις

αγορές εισιτηρίων και τους Βρετανούς να αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη

ομάδα θεατών που θα ταξιδέψει στη Βιέννη. Ισχυρή παρουσία καταγράφει και

η Ελβετία.

Οι δέκα χώρες με τις περισσότερες αγορές εισιτηρίων είναι: Αυστρία,

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία,

Αυστραλία, Τσεχία, Σλοβακία και Ολλανδία.

Τα εισιτήρια αφορούν τόσο στα ζωντανά τηλεοπτικά σόου των δύο ημιτελικών

και του τελικού [12,14,16/05], όσο και στα απογευματινά preview σόου που

πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα, καθώς και τα βραδινά preview σόου που

διεξάγονται στις 11, 13 και 15 Μαΐου.

