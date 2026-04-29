Eurovision: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μία ανάσα πριν τους ημιτελικούς – Τι γίνεται με τον Akyla

Σε ρυθμούς Eurovision μπαίνουν οι εκπρόσωποι των 35 χωρών…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός στον κόσμο γιορτάζει φέτος τα 70 του χρόνια και η Βιέννη υποδέχεται Eurofans και εκπροσώπους από 35 χώρες, που θα λάβουν μέρος στη φετινή Eurovision.

Την Τρίτη 12 Μαϊου, την Πέμπτη 14 Μαϊου και το Σάββατο 16 Μαϊου, το φανατικό κοινό θα παρακολουθήσει τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα προγνωστικά απασχολούν ιδιαίτερα και οι Έλληνες λάτρεις του θεσμού αναμένουν με ανυπομονησία το τι θα συμβεί με τον Akyla και το «Ferto».

Σύμφωνα με το eurovisionworld.com, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Φινλανδία. Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν έχουν ξεσηκώσει ήδη το κοινό με το κομμάτι «Liekinheitin» και την εντυπωσιακή τους σκηνική παρουσία. Εδώ και καιρό, το δίδυμο είναι «ακούνητο» από την κορυφή και αποτελεί το μεγάλο φαβορί.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε τη Δανία με τον Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ και το κομμάτι «Før vi går hjem» που έχει βρει τους δικούς του υποστηρικτές. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Γαλλία με τη νεαρή Μονρόε και το τραγούδι «Regarde, με το οποίο δείχνει τις φωνητικές της ικανότητες.

Στην τέταρτη θέση έχει ανέβει ο δικός μας Akylas, που αποτελεί μία από τις πολυσυζητημένες συμμετοχές της 70ης διοργάνωσης. Μέσα από το tour που έκανε σε ευρωπαϊκές πόλεις, ο καλλιτέχνης έκανε το «Ferto» να τραγουδιέται έντονα και ελπίζουμε σε μία καλή θέση. Εκτός της φωνής του, ο Φωκάς Ευαγγελινός ετοιμάζει εκπλήξεις στο stage με το act να συνδέεται έντονα με videogame. Ο Akylas θα πατήσει το πόδι του στο stage, το Σάββατο 2 Μαΐου, για την πρώτη τεχνική πρόβα.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, η Αυστραλία είναι στην πέμπτη θέση με την απόλυτη σταρ της χώρας της Ντέλτα Γκούντρεμ. Ισραήλ, Σουηδία, Ρουμανία, Ιταλία, Ουκρανία, συμπληρώνουν τη δεκάδα και δίνουν τον παλμό για τις «μάχες» που θα δούμε στα τρία live σόου. Η Κύπρος, αυτή τη στιγμή, με την Antigone και το «Jalla» βρίσκονται στην 11η θέση.


Να σημειωθεί ότι η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου, καθώς και τον τελικό της Eurovision, στις 16 Μαΐου 2026, στις 22.00. Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση, στον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026. Η Klavdia θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής επιτροπής και το 12άρι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
