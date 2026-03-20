Ελληνόκτητο πλοίο έγινε το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ

Ένα πλοίο τύπου Panamax υπό ελληνική ιδιοκτησία έγινε το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργοποιημένο το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με την Lloyd's list.

A Greece-owned panamax has become the first bulk carrier to transit the Strait of Hormuz with its Automatic Identification System turned on since March 2.



Το πλοίο Giacometti , υπό σημαία Λιβερίας και χωρητικότητας 81.713 dwt, ανήκει στην ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Oceanbulk Shipping.

Το πλοίο τύπου Panamax είναι το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε το στενό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, ή προς τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, μετά το πλοίο υπό σημαία Παναμά MLS Onyx (IMO: 9373618) στις 5 Μαρτίου, αν και εκείνη ήταν μια λεγόμενη «σκοτεινή διέλευση», με το AIS του απενεργοποιημένο.

Δύο επιπλέον φορτηγά πλοία, το Bunun Miracle υπό σημαία Παναμά, 37.655 dwt, και το Victoria υπό σημαία Λιβερίας, 50.233 dwt, διέσχισαν επίσης τα Στενά με κατεύθυνση προς τα δυτικά με το AIS τους ενεργοποιημένο, την 1η και 2α Μαρτίου αντίστοιχα.

Το Giacometti είχε δηλώσει ως προορισμό το Bandar Imam Khomeini, κοντά στα σύνορα του Ιράν με το Ιράκ, αλλά το άλλαξε σε «φορτίο τροφίμων για το Ιράν» στις 10:33 της 20ής Μαρτίου.

Το φορτηγό πλοίο πέρασε από το νησί Larak στις 10:54 της 20ής Μαρτίου, ακολουθώντας μια διαδρομή παρόμοια με τον «ασφαλή διάδρομο» που καθιέρωσε το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης, όπως ανέφερε το Lloyd’s List.

Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με την Oceanbulk για σχόλιο.

Τουλάχιστον εννέα άλλα πλοία έχουν διέλθει από το στενό χρησιμοποιώντας την ίδια διαδρομή κοντά στις ιρανικές ακτές και περιπλέοντας το νησί Larak, το οποίο χρησιμοποιεί το IRGC για να επιβεβαιώσει οπτικά τα πλοία που διέρχονται από το στενό. Παρατηρήθηκαν δύο πλοία που συνδέονται με την ινδική κυβέρνηση και ένα που συνδέεται με την πακιστανική κυβέρνηση να ακολουθούν την ασυνήθιστη διαδρομή, ενώ αναδύονται αναφορές ότι και οι δύο χώρες βρίσκονται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση για τα πλοία τους, παράλληλα με τη Μαλαισία και την Κίνα.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, περισσότερα από 200 φορτηγά πλοία άνω των 25.000 dwt βρίσκονται εντός του Κόλπου της Μέσης Ανατολής, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι μεγέθους sub-cape.

Η Star Bulk, η οποία μαζί με την Oceanbulk διοικείται επίσης από την οικογένεια Παππά, διαθέτει φορτηγά πλοία συνολικής χωρητικότητας άνω των 400.000 dwt εντός του Κόλπου της Μέσης Ανατολής. Ένα από τα πλοία της, το Star Gwyneth διέσχισε το στενό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά λίγες μόνο ημέρες αφότου χτυπήθηκε από βλήμα 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι.

Αν και δεν έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στα ξηρά φορτία όσο στις αγορές πετρελαίου ή φυσικού αερίου, το de facto κλείσιμο του στενού προκαλεί ανησυχία σε ορισμένες αγορές εμπορευμάτων, ιδίως στα λιπάσματα.

Διαβάστε επίσης