Ελληνόκτητο πλοίο έγινε το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ

Το Giacometti θα είναι το πρώτο φορτηγό πλοίο που θα καταφέρει να εισέλθει στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής μέσω των Στενών σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ελληνόκτητο πλοίο έγινε το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα πλοίο τύπου Panamax υπό ελληνική ιδιοκτησία έγινε το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργοποιημένο το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με την Lloyd's list.


Το πλοίο Giacometti , υπό σημαία Λιβερίας και χωρητικότητας 81.713 dwt, ανήκει στην ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Oceanbulk Shipping.

Το πλοίο τύπου Panamax είναι το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε το στενό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, ή προς τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, μετά το πλοίο υπό σημαία Παναμά MLS Onyx (IMO: 9373618) στις 5 Μαρτίου, αν και εκείνη ήταν μια λεγόμενη «σκοτεινή διέλευση», με το AIS του απενεργοποιημένο.

Δύο επιπλέον φορτηγά πλοία, το Bunun Miracle υπό σημαία Παναμά, 37.655 dwt, και το Victoria υπό σημαία Λιβερίας, 50.233 dwt, διέσχισαν επίσης τα Στενά με κατεύθυνση προς τα δυτικά με το AIS τους ενεργοποιημένο, την 1η και 2α Μαρτίου αντίστοιχα.

Το Giacometti είχε δηλώσει ως προορισμό το Bandar Imam Khomeini, κοντά στα σύνορα του Ιράν με το Ιράκ, αλλά το άλλαξε σε «φορτίο τροφίμων για το Ιράν» στις 10:33 της 20ής Μαρτίου.

Το φορτηγό πλοίο πέρασε από το νησί Larak στις 10:54 της 20ής Μαρτίου, ακολουθώντας μια διαδρομή παρόμοια με τον «ασφαλή διάδρομο» που καθιέρωσε το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης, όπως ανέφερε το Lloyd’s List.
Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με την Oceanbulk για σχόλιο.

Τουλάχιστον εννέα άλλα πλοία έχουν διέλθει από το στενό χρησιμοποιώντας την ίδια διαδρομή κοντά στις ιρανικές ακτές και περιπλέοντας το νησί Larak, το οποίο χρησιμοποιεί το IRGC για να επιβεβαιώσει οπτικά τα πλοία που διέρχονται από το στενό. Παρατηρήθηκαν δύο πλοία που συνδέονται με την ινδική κυβέρνηση και ένα που συνδέεται με την πακιστανική κυβέρνηση να ακολουθούν την ασυνήθιστη διαδρομή, ενώ αναδύονται αναφορές ότι και οι δύο χώρες βρίσκονται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση για τα πλοία τους, παράλληλα με τη Μαλαισία και την Κίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, περισσότερα από 200 φορτηγά πλοία άνω των 25.000 dwt βρίσκονται εντός του Κόλπου της Μέσης Ανατολής, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι μεγέθους sub-cape.

Η Star Bulk, η οποία μαζί με την Oceanbulk διοικείται επίσης από την οικογένεια Παππά, διαθέτει φορτηγά πλοία συνολικής χωρητικότητας άνω των 400.000 dwt εντός του Κόλπου της Μέσης Ανατολής. Ένα από τα πλοία της, το Star Gwyneth διέσχισε το στενό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά λίγες μόνο ημέρες αφότου χτυπήθηκε από βλήμα 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι.

Αν και δεν έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στα ξηρά φορτία όσο στις αγορές πετρελαίου ή φυσικού αερίου, το de facto κλείσιμο του στενού προκαλεί ανησυχία σε ορισμένες αγορές εμπορευμάτων, ιδίως στα λιπάσματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο οισοφάγο σε εργαστήριο

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός» - «Στρατιωτικά έχουν τελειώσει»

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς έγινε το ιρανικό χτύπημα στο αμερικανικό μαχητικό F-35 

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνόκτητο πλοίο έγινε το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργοποιημένο το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία καταδικάζει την «επίθεση του Ισραήλ στη νότια Συρία»

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σάλος για τουρκική σειρά - «Προωθεί αντισημιτισμό και παραποιεί την οθωμανική ιστορία»

21:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 20/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 40.000.000 ευρώ

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής επιχείρηση απεγκλωβισμού στην Ευρυτανία για μαθητές κόλλησαν στα χιόνια

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για πιθανή ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν

21:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Ποια κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές -Πού κινούνται Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας: Η κρίσιμη «μάχη» για την Euroleague

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γνωστός bodybuilder του TikTok - Βρέθηκαν αναβολικά στο γυμναστήριό του

20:53MEN'S GUIDE

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να διατηρείτε τα Ανδρικά Παπούτσια σας σε άριστη κατάσταση

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 90χρονου στη Σκύδρα: Εντοπίστηκε μετά από 4 ημέρες αναζητήσεων

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Σφοδρή κακοκαιρία στις Κανάριες Νήσους - Χιόνια, θυελλώδεις άνεμοι και βροχές

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών την επόμενη εβδομάδα

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Υπό κράτηση ο μεγιστάνας πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι - Η συνάντηση «δόλωμα» των αστυνομικών

20:29LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιοι special guests θα τραγουδήσουν σε ημιτελικούς και τελικό

20:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στην Τουρκία: Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Στη ΓΑΔΑ ο πασίγνωστος γκαλερίστας - Νέοι έφοδοι της Αστυνομίας - 300 πλαστοί πίνακες

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνόκτητο πλοίο έγινε το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργοποιημένο το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης

13:52WHAT THE FACT

Ο τραπεζίτης που προέβλεψε την οικονομική κρίση του 2008 προειδοποιεί ότι κάτι χειρότερο πλησιάζει

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας: Η κρίσιμη «μάχη» για την Euroleague

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γκαλερί στο Κολωνάκι - Το βίντεο που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

21:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Ποια κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές -Πού κινούνται Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τσακ Νόρις: Παγκόσμια συγκίνηση και αποχαιρετισμοί από σταρ και ηγέτες

21:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 20/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 40.000.000 ευρώ

20:15ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στη ΔΟΥ Χαλκίδας: Το «μωράκι», το «γατάκι» και ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

17:40MEETING POINT

Ο Χρυσοχοΐδης στο Newsbomb: Τι αποκαλύπτει για το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το Ιράν

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής επιχείρηση απεγκλωβισμού στην Ευρυτανία για μαθητές κόλλησαν στα χιόνια

19:43ΕΛΛΑΔΑ

«Προσωπική περιουσία 40 ετών» λέει για τους πίνακες η γκαλερί Τσαγκαράκη - «Το παραδώσαμε στις αρχές» λένε για το ευαγγέλιο που κατασχέθηκε

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς έγινε το ιρανικό χτύπημα στο αμερικανικό μαχητικό F-35 

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Αν δουλεύεις στην εστίαση σε αφορά» - Στα 1.100 ευρώ ο βασικός μισθός με τη νέα σύμβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ