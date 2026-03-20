Το Ιράν λέει ότι άνοιξε θαλάσσιο διάδρομο στα Στενά του Ορμούζ

Δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, πλοία είναι αγκυροβολημένα στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, εμποδισμένα να περάσουν, λόγω της απειλής επίθεσης από το Ιράν.

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στις ακτές του Ιράν σε μια προσπάθεια να ασφαλίσουν τα Στενά, το Ιράν λέει ότι έχει δημιουργήσει έναν εγκεκριμένο θαλάσσιο διάδρομο μέσω των Στενών.

«Έχουν πει ότι επιτρέπουν σε επιλεγμένα πλοία να περνούν από τα νερά κατά μήκος των ιρανικών ακτών. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να λάβουν προηγούμενη έγκριση από τους Φρουρούς της Επανάστασης», προσθέτει.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι τουλάχιστον εννέα πλοία έχουν περάσει από αυτή τη διαδρομή.

